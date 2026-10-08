Banány nejsou vhodné pro každého. Za určitých okolností může jejich konzumace představovat zdravotní riziko

Banány nejsou vhodné pro každého. Za určitých okolností může jejich konzumace představovat zdravotní rizikoPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Bez popiskuZdroj: Fotografie: Pixabay
Článek byl publikován 08.10.2026 11:14
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