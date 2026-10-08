Kvůli nerovné dlažbě přišlo několik lidí k úrazu, město ji nechá přeskládat

Velkoplošná kamenná dlažba se podle vyjádření města obtížně usazuje do pískového lože a jde tedy o fyzicky náročnou práci. Firmy se proto do takové zakázky moc nehrnou. „Vedení města se snažilo zajistit firmu pro opravu několik let. Nyní se podařilo najít společnost, která se zakázky ujme a rekonstrukci za zhruba dva miliony korun provede. Zakázku zároveň město zveřejnilo na profilu zadavatele, každý další zájemce se mohl přihlásit. Dvě firmy byly osloveny napřímo, z nich projevila zájem jediná. S ohledem na cenu se podařilo získat dotaci jeden milion korun od Plzeňského kraje,“ popsal starosta Stanislav Antoš (KDU-ČSL).
Oprava se bude týkat části od rohového domu, kde je drogerie, až k domu na rohu náměstí u Dubiny. „Práce se budou týkat i dlažby v podloubí u drogerie. Dlažba uvnitř podloubí patří k jednotlivým nemovitostem, starat se o ní musí její majitelé. Zmíněný dům je v majetku města,“ upřesnil mluvčí radnice Josef Babor.
Na nerovné dlažbě přišlo několik lidí k úrazu
S ohledem na klimatické podmínky naplánovalo město opravu na termín od 1. března do konce dubna 2027. „Stěžovala si řada starších občanů, že se o vystouplou dlažbu zakopli a skončilo to i úrazem. Nemluvím o slabozrakých, pro které je poměrně obtížné se po ní pohybovat. I po opravě nepůjde o zcela nový povrch. Dlažba musí být zachována v původním rozsahu i vzhledu. Důvodem je, že se nachází v městské památkové rezervaci,“ konstatoval Antoš.
Místní to kvitují, podle některých by se radnice ale měla zaměřit i na další lokality. „Konečně! Po tolika letech,“ napsala Mirka M. „Když dcera byla zraněná a musela jsem ji vozit na invalidním vozíku, poznala jsem, jak to mají vozíčkáři těžké. To byla katastrofa! To se opravdu nedalo jezdit. Jedině dobře, že se to opraví,“ svěřila se Zdeňka M.
Další ulice ještě nemají stavební povolení
„Že by se konečně mohli normálně důchodci pohybovat s chodítky a nemuseli dělat kotrmelce? Užitečná věc,“ podotkl Jiří K. „Zakopla jsem právě na tomto chodníku. Padla jsem na tvář. Naštěstí zuby vydržely ale na horním rtu zůstane jizva. Ale chci hlavně poděkovat všem dobrým lidem, co mě ošetřili a pomohli zpátky na potlučené nohy,“ vzkázala Zdeňka F.
„Pomáhala jsem pěti starším osobám a jednomu mladíkovi po upadnutí. I já jsem zakopla na chodníku a dodnes mám problém s ramenem. Moje známá po pádu na chodníku v Alejích měla pořezaný obličej od rozbitých brýlí, a tak poraněné rameno, že byla nutná operace. Bylo by dobré opravit všechny chodníky na náměstí a v přilehlých uličkách kromě chodníků i vlnící se cesty,“ upozornila Jana H.
„Nyní se čeká na stavební povolení pro práce v Kostelní ulici, která projde rekonstrukcí. Pak by renovační práce měly pokračovat opravu chodníků na horní části náměstí na severní straně, v Alejích a u Dubiny. Tam by měla nynější asfalt, který pochází ještě z minulého režimu, nahradit také dlažba. Následně by se měly opravovat chodníky ve spodní části náměstí,“ dodal starosta.