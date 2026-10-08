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Kvůli nerovné dlažbě přišlo několik lidí k úrazu, město ji nechá přeskládat

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Dennívýzva
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S nerovnou dlažbou v jihozápadní části domažlického náměstí Míru zápasí vozíčkáři a senioři, ale zakopávají tam i zdravé mladší ročníky. Město o nápravě mluvilo už v červenci, kdy se mu podařilo získat milionovou krajskou dotaci na přeskládání kamenných desek. Záměr teď posvětila i Rada města.
Kvůli nerovné dlažbě přišlo několik lidí k úrazu, město ji nechá přeskládat

Kvůli nerovné dlažbě přišlo několik lidí k úrazu, město ji nechá přeskládat

Zdroj: Josef Babor
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 08.10.2026 10:01

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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