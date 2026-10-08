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Dnes večer usednou všichni k televizi. ČT24 odvysílá pořad, který způsobí v zemi pořádné dusno

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Jeden z nejsledovanějších politických večerů před letošními komunálními a senátními volbami nabídne ve čtvrtek Česká televize. Na ČT24 začne ve 20:07 závěrečná Superdebata, která potrvá téměř dvě hodiny. Diskuse se uskuteční jen několik hodin před otevřením volebních místností a už před svým odvysíláním vyvolala spor kvůli tomu, kteří politici se jí mohou zúčastnit.
Dnes večer usednou všichni k televizi. ČT24 odvysílá pořad, který způsobí v zemi pořádné dusno

Dnes večer usednou všichni k televizi. ČT24 odvysílá pořad, který způsobí v zemi pořádné dusno

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 08.10.2026 10:25

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Tento článek byl publikován ze zdrojů EXTRAINFO.cz

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