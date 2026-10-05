Stovky krabiček proti primátorce skončily v ulicích. Případ řeší strážníci

Žlutobílé krabičky se v hradeckých ulicích objevily v sobotu 3. října. Lidé je zaznamenali například u Atria, na Ulrichově náměstí, na Masarykově náměstí, u Hučáku nebo v Palachově ulici. Na událost upozornily
Salonky HK. Lidé zároveň na sociálních sítích v souvislosti s povalujícími krabičkami kritizovali nepořádek.
Ještě v ten samý den ale krabičky kritizující současné vedení města z ulic postupně zmizely.
„Hlásím, že jsme si všichni z Hradeckého demokratického klubu a TOP 09 - Hradec Králové dali ráno brigádu (a tak trochu kontaktní kampaň) a už je po celém HK uklizeno. Přesto, kdybyste kostky ještě někde viděli, budeme rádi za upozornění,“ napsal na sociální sítě Richard Uhlíř, který za zmíněné strany kandiduje pod číslem osm. Jedničkou kandidátky je současná primátorka Pavlína Springerová, kterou krabičky ostře kritizují.
Případem se nyní zabývá Městská policie Hradec Králové. Ta prověří případné záznamy z kamer a událost následně oznámí přestupkovému odboru kvůli podezření ze znečištění veřejného prostranství.
„Kritika vedení města je legitimní. Méně standardní je přes noc rozmístit po Hradci desítky krabiček propagujících politický web a nechat je ležet ve veřejném prostoru. Věc jsme předali městské policii k posouzení,“ sdělila Salonkám primátorka Pavlína Springerová. Krabičky odkazovaly na web s kritikou radnice
Žlutobílé krabičky odkazovaly na web Sedm hříchů. Ten se zaměřuje na kritiku současného vedení Hradce a především Pavlíny Springerové.
Do podoby sedmi „hříchů“ řadí témata, jako jsou příprava rekonstrukce Velkého náměstí, městské bydlení, náklady na oslavy 800 let Hradce, zakázka v Gayerových kasárnách, úvěr města, nahrazení novoročního ohňostroje nebo podvod, při němž Správa nemovitostí přišla o 46 milionů korun. Přidává také přehled zdražování některých služeb a poplatků.
Texty doplňují satirické obrázky vytvořené pomocí umělé inteligence.
Zadavatel na Facebooku je Adam Kulda
Jediným konkrétním člověkem, jehož spojení s propagací webu Sedm hříchů je doložené, je Adam Kulda. V knihovně reklam společnosti Meta je uveden jako zadavatel a plátce facebookové reklamy webu Sedm hříchů.
Kulda Salonkám potvrdil, že propagaci na sociální síti zajistil. Podle svých slov jej oslovili lidé stojící za projektem, protože je známým kritikem současného vedení města. Jejich totožnost ale neprozradil.
Současně odmítl, že by projekt vytvořil nebo měl něco společného s rozmístěním krabiček v ulicích. Formu kampaně označil za nápaditou a performativní, zároveň ale uvedl, že o ní nerozhodoval.
Kulda se s vedením města dostal do sporů už dříve. Právně zastupuje stavební firmy Smola HK a Stako ve sporu s radnicí kvůli zakázce v areálu Gayerových kasáren. Právě tato zakázka je také jedním z témat kritického webu.