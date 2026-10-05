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Stovky krabiček proti primátorce skončily v ulicích. Případ řeší strážníci

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Předvolební kampaň v Hradci Králové se přesunula přímo na chodníky a náměstí. V centru se objevily stovky papírových krabiček s kritikou vedení města a QR kódem odkazujícím na politický web. Městská policie je zdokumentovala na šestnácti místech.
Stovky krabiček proti primátorce skončily v ulicích. Případ řeší strážníci

Stovky krabiček proti primátorce skončily v ulicích. Případ řeší strážníci

Zdroj: Jana Čapková
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 05.10.2026 10:36

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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