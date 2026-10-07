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Křížky můžou zamíchat hradeckou radnicí. Některé volební místnosti se přestěhovaly

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Už tento pátek a sobotu budou Hradečané rozhodovat, kdo povede město v dalších letech. O 37 míst v zastupitelstvu se uchází deset volebních uskupení a hlasovat se bude v 85 okrscích. Kromě toho se volí i noví senátoři.
Křížky můžou zamíchat hradeckou radnicí. Některé volební místnosti se přestěhovaly

Křížky můžou zamíchat hradeckou radnicí. Některé volební místnosti se přestěhovaly

Zdroj: Hanka Poskočilová
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 07.10.2026 12:26

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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