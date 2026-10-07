Křížky můžou zamíchat hradeckou radnicí. Některé volební místnosti se přestěhovaly

V Hradci Králové budou občané města moci vybírat z deseti volebních stran, hnutí a uskupení celkem 37 zastupitelů. Volit bude letos moci více než 70,5 tisíce Hradečanů v 85 volebních místnostech, z nichž některé čeká změna místa.
Volební místnosti se v Hradci Králové budou v pátek otevřené od 14 do 22 hodin a znovu v sobotu od 8 do 14 hodin. K urně je potřeba vyrazit do svého volebního okrsku. Voličský průkaz se totiž u komunálních voleb nevydává. Kdo se ze závažných důvodů nemůže do volební místnosti dostavit, může požádat o hlasování do přenosné volební schránky.
U okrsků číslo 7 a 30 došlo ke změně umístění volební místnosti. "Okrsek číslo 7 má nově volební místnost v knihovně města ve Wonkově ulici. Voliči z okrsku číslo 30 půjdou své hlasy vhodit do uren v hasičské zbrojnici v Říčařově ulici Plotištích nad Labem," uvedla mluvčí Hradce Králové Kateřina Rohlíčková. Občané, kteří jsou k trvalému pobytu hlášeni na úřední adrese Československé armády 408, tedy na magistrátu města, budou volit ve volebním okrsku číslo 10 ve střední zdravotnické škole v Komenského ulici.
Před volební komisí je nutné prokázat totožnost. Stačí platný občanský průkaz nebo cestovní pas, využít je možné také eDoklady v mobilu. Hlasovací lístky už by měli mít lidé doma ve schránkách. Pokud ale nedorazily nebo je někdo cestou k volbám zapomene doma, žádná tragédie, novou sadu dostane přímo ve volební místnosti.
Hlasovací lístek v rámci komunálních voleb je možné vyplnit třemi způsoby. Buď může volič označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze volební stranu, čímž dá hlas kandidátům této strany v pořadí podle hlasovacího lístku v počtu 37. Dalším způsobem je možnost označit v rámečcích před jmény křížkem 37 vybraných kandidátů napříč volebními stranami. Třetí možností je kombinace dvou předchozích, kdy volič označí křížkem jednu volební stranu a v rámečku před jmény kandidátů další vybrané kandidáty z jiných volebních stran. V tomto případě dá hlas jednotlivě označeným kandidátům a z označené volební strany podle pořadí na hlasovacím lístku tolika kandidátům, kolik jich zbývá do počtu volených členů zastupitelstva. Po vyplnění hlasovací lístek volič vloží za zástěnou do šedé úřední obálky, kterou dostane ve volební místnosti, a vhodí do volební schránky.
Ve volebním obvodu Hradec Králové (dle republikového rozdělení číslo 45) se konají také volby do Senátu Parlamentu České republiky. První kolo se uskuteční ve stejném termínu jako komunální volby, tedy 9. a 10. října. Případné druhé kolo proběhne o týden později v pátek 16. a sobotu 17. října. Senátorem či senátorkou může být zvolen každý, kdo alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 40 let a není u něho ve dnech voleb překážka ve výkonu práva být volen. V Hradci Králové bude o senátorské křeslo usilovat sedm kandidátů a kandidátek.