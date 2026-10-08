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Technické služby se chystají na zimu. Sůl mají až na dva roky, dorazí nové sypače

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I když je teprve začátek října, liberecké technické služby (TSML) se už připravují na zimu. Díky nové hale na sůl, která v areálu v Erbenově ulici vyrostla na jaře, mohly nakoupit zásoby soli za výhodnou cenu. Letos se také do ulic vydají dva nové velké sypače.
Technické služby se chystají na zimu. Sůl mají až na dva roky, dorazí nové sypače

Technické služby se chystají na zimu. Sůl mají až na dva roky, dorazí nové sypače

Zdroj: Luboš Vrabec
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 08.10.2026 10:06

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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