Utopenci potřebují hlavně čas. Po několika dnech v lednici se chutě spojí přesně tak, jak mají

jsem dlouho brala jako čistě hospodskou Utopence záležitost. Sklenice postavená někde za výčepem, vedle ní vidlička, k tomu chleba a hotovo. Doma mě je vlastně ani nenapadlo chystat. Pak ale tchán přinesl svoje domácí, podle receptu, který se u nich prý dělá roky, a bylo po předsudcích. Od té doby je nakládám sama. Kyselý nálev, trochu pálivosti a cibule, která změkne, ale pořád má co říct. Tohle se v kupované sklenici hledá dost obtížně.
Utopenci mají v
místo už od 19. století. Název české kuchyni ‚utopenci’, doslova „utopení muži“, souvisí s tím nejpodstatnějším: se ponoří do octového nálevu a nechají se v něm odležet. špekáčky
Můj tip zní: Nálev připravte klidně den dopředu a nechte ho vychladnout opravdu poctivě. Ne „už to není horké“, ale úplně. Když se špekáčky a cibule zalijí horkým nebo jen vlažným nálevem, cibule změkne příliš rychle a ztratí tu příjemnou křupavost, kvůli které ji člověk často loví ze sklenice dřív než samotný špekáček. Studený nálev pracuje pomaleji a chuť se rozloží rovnoměrněji. Recept na domácí utopence s okurkou a pálivou paprikou
Výtěžek: 1 litrová sklenice (cca 4 porce) Ingredience k přípravě
Základ sklenice: 6 kusů špekáčků 2 střední cibule 4 kusy kyselých okurek (nakládaných) 1 až 2 pálivé papriky (čerstvé nebo nakládané)
Nálev: 250 ml bílého vinného octa (8%) 250 ml převařené vody 1 lžička soli 1 lžička cukru 5 kuliček černého pepře 3 kuličky nového koření 1 bobkový list Postup přípravy nakládaných utopenců s cibulí a paprikou
1. Nejdřív si udělejte nálev. Vodu přiveďte k varu, přidejte sůl, cukr, pepř, nové koření a bobkový list. Nechte zhruba 5 minut probublat, pak hrnec odstavte a nálev dejte
úplně vychladnout nejlépe přes noc do lednice. Ocet vmíchejte až do studeného nálevu.
2.
Špekáčky oloupejte ze střívka. Každý podélně nařízněte, aby se dal rozevřít podobně jako knížka, ale na jedné straně ještě držel pohromadě. Foto: cooky.cz, Hospodská klasika v každé domácnosti: Utopenci z nakládaného špekáčku, cibule a kořeněného láku, kteří vydrží týden v lednici
3. Do každého špekáčku vložte
plátek okurky a kolečko pálivé papriky. S paprikou opatrně podle toho, jak ostré je máte rádi. V uzavřené sklenici se její síla docela rychle rozleží.
4.
Cibuli nakrájejte na tenká kolečka nebo půlkolečka. Po pár dnech v nálevu bývá pro řadu lidí nejlepší částí celé sklenice, takže tady se šetření moc nevyplácí.
5. Na dno čisté litrové sklenice dejte cibuli, na ni položte špekáčky, pak zase cibuli. Vrstvěte až k hornímu okraji. Sklenice má být plná, ale není potřeba ji pěchovat tak, že z ní bude nálev utíkat po lince.
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6. Všechno zalijte
studeným nálevem, aby byl celý obsah ponořený. Pokud něco vyplave nahoru, lehce to zatlačte zpátky. Špekáčky mají tendenci se k hladině vracet.
7. Sklenici uzavřete a dejte do
lednice nejméně na 7 dní. Po dvou týdnech bývají utopenci většinou nejlepší: maso změkne, cibule zesklovatí a nálev získá výraznou, typickou vůni.
8. Podávejte vychlazené, ideálně s čerstvým chlebem nebo jiným pečivem. Klasická kombinace je krajíc tmavého chleba s máslem.
Tipy redakce: Poměr octa a vody: Základní poměr je jedna ku jedné. Pokud máte raději ostřejší, kyselejší utopence, přidejte trochu octa. Jemnější chuť udělá navíc jedna lžíce cukru. Varianty plnění: Do špekáčků se někdy dává i hořčice, křen nebo plátky nakládaných rajčat. Tenhle recept není dogma, spíš spolehlivý základ, od kterého se dá odrazit. Skladování: V dobře zavřené sklenici a v lednici vydrží utopenci přibližně 3 týdny. Hlídejte hlavně to, aby všechno zůstalo ponořené v nálevu. Výběr špekáčků: Na kvalitě špekáčků záleží víc, než se může zdát. Úplně nejlevnější kusy se po týdnu v nálevu snadno rozpadají a ztratí pevnější strukturu. Cibule jako měřítko: Dobře naloženo bývá ve chvíli, kdy je cibule průsvitná, měkká, ale pořád drží tvar. Pokud je ještě ostrá a tvrdá, nechte sklenici v klidu další dva dny.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Wikipedie