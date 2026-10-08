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Čekal lékařku z Afghánistánu. Místo společného života přišel o 120 tisíc

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Šedesátiletému muži z Jičínska slibovala společný život v Česku. Nejdřív ale údajná lékařka z Afghánistánu potřebovala pomoci s návratem domů. Muž jí postupně poslal 120 tisíc korun. Před další platbou ho zastavila až pracovnice banky.
Čekal lékařku z Afghánistánu. Místo společného života přišel o 120 tisíc

Čekal lékařku z Afghánistánu. Místo společného života přišel o 120 tisíc

Zdroj: Canva
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 08.10.2026 09:51

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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