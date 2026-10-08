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Češi vybourávají koupelnové žebříky. Nahradí je zařízení, které sálá příjemné teplo a vypadá fantasticky

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V českých domácnostech mizí klasické trubkové radiátory. Nahrazuje je elegantní řešení, které šetří místo, zabraňuje plísním a nikdy se nezamlží.
Češi vybourávají koupelnové žebříky. Nahradí je zařízení, které sálá příjemné teplo a vypadá fantasticky

Češi vybourávají koupelnové žebříky. Nahradí je zařízení, které sálá příjemné teplo a vypadá fantasticky

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 08.10.2026 10:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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