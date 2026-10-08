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Kinobox Daily: Superagent vs. český účetní a jeho pes. Připomeňte si kultovní parodii Konec agenta W4C

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Fenomén bondovek v 60. letech dorazil i do Československa, ač se tady nikdy oficiálně nepromítaly, a Václav Vorlíček na jejich popularitu zareagoval po svém. Po úspěchu Kdo chce zabít Jessii? se pustil do špionážní parodie Konec agenta W4C prostřednictvím psa pana Foustky, na kterou se můžete podívat už teď ve zpětném zhlédnutí.
Kinobox Daily: Superagent vs. český účetní a jeho pes. Připomeňte si kultovní parodii Konec agenta W4C

Kinobox Daily: Superagent vs. český účetní a jeho pes. Připomeňte si kultovní parodii Konec agenta W4C

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 08.10.2026 10:06

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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