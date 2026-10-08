Česko bez jediného bodu sestupuje z elitní skupiny. Nedvěd přiznal, že hráči jeli šestnáct dní na absolutním limitu

Wembley, 6. října 2026, porážka 0:3. Tím skončil nejnáročnější reprezentační sraz za poslední roky. Během jedenácti dnů zápasového programu se Česko postavilo Chorvatsku, Španělsku a dvakrát Anglii a ze žádného utkání nevytěžilo ani bod. Generální manažer Pavel Nedvěd po posledním zápase pro ČT sport připustil, že tým nebyl fyzicky ani mentálně v pořádku. Matematicky ještě nic rozhodnuto není, v listopadu čekají Čechy dva zápasy. Tabulka ale ukazuje jasně: z Ligy A se reprezentace musí zachraňovat hned v prvním roce po návratu mezi elitu.
Čtyři porážky v řadě
Výsledky českého bloku podle oficiálního přehledu UEFA:
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|26. září
|Česko – Chorvatsko
|1:2
|29. září
|Česko – Anglie
|0:2
|3. října
|Španělsko – Česko
|3:1
|6. října
|Anglie – Česko
|3:0
Dva vstřelené góly za čtyři zápasy, deset inkasovaných. Nejtěsnější byla úvodní domácí porážka s Chorvatskem, kterou Češi vzhledem k vývoji skupiny ponesou nejhůř. Chorvati jsou totiž jediným soupeřem, na kterého lze realisticky dosáhnout.
Pořadí skupiny A3 po čtyřech kolech:
- Španělsko: 12 bodů, skóre 12:5
- Anglie: 9 bodů, skóre 14:3
- Chorvatsko: 3 body, skóre 4:14
- Česko: 0 bodů, skóre 2:10
Chorvatsko přitom v této skupině také těžce strádá. Od Angličanů dostalo sedm gólů a jeho skóre je horší než české. Na rozdíl od Česka ale vyhrálo vzájemný zápas, a to rozhoduje.
Co přesně Česku hrozí
Se slovem „sestup“ je potřeba zacházet přesně. Ročník 2026/27 má kvůli přechodu na nový tříligový systém pro ročník 2028/29 upravená pravidla, která UEFA popisuje ve svém přehledu soutěže. Rozhoduje porovnání týmů napříč všemi skupinami Ligy A:
- vítězové a druzí ze skupin postupují do čtvrtfinále,
- dva nejlepší týmy ze třetích míst zůstávají v Lize A,
- dva nejhorší třetí a dva nejlepší čtvrtí hrají baráž A/B,
- dva nejhorší čtvrtí sestupují přímo do Ligy B.
Česko tedy k 7. říjnu nesestoupilo. Je poslední bez bodu a reálně mu hrozí buď baráž, nebo přímý pád. Šance na záchranu leží ve dvou listopadových zápasech: 12. listopadu doma se Španělskem a 15. listopadu v Chorvatsku. Duel v Chorvatsku je podle nás klíčový. Ztráta tří bodů se dá smazat jen výhrou nad přímým soupeřem. Pokud se to Čechům nepodaří, bude se počítat skóre a srovnávat se čtvrtými týmy ostatních skupin.
Šestnáct dní na limitu
UEFA předem avizovala, že ligová fáze odstartuje prodlouženým reprezentačním oknem od 24. září do 6. října, v němž týmy odehrají čtyři zápasy v rychlém sledu. Pro Česko to znamenalo dva domácí zápasy a dva výjezdy ke dvěma z nejsilnějších týmů světa. Se srazem, který začal už před oknem, strávili hráči pohromadě přes dva týdny.
Kádr navíc začal řídnout ještě před prvním výkopem. Podle ČTK oznámilo vedení mužstva na webu FAČR, že z nominace kvůli zdravotním potížím vypadli David Zima, Tomáš Vlček, David Jurásek, Lukáš Provod, Tomáš Chorý a Denis Višinský. Nahradili je Martin Vitík, Václav Sejk, Ondřej Kričfaluši, Martin Šubert, Jiří Sláma a Daniel Vašulín. Šest změn před soupeři, jako je Španělsko nebo Anglie, už není drobná korekce.
Nedvěd po Wembley mluvil otevřeně. „Nepanuje spokojenost,“ uvedl podle webu inFotbal.cz, který převzal jeho vyjádření pro ČT sport. Tým podle něj po třech předchozích zápasech udělal v Anglii krok zpátky a nebyl fyzicky ani mentálně dobře. Celý sraz přesto hodnotil spíš pozitivně s tím, že mužstvo hrálo fotbal na nejvyšší úrovni. Teď je podle něj potřeba dát si odstup a v příštích dnech sraz vyhodnotit s trenérem Santim Deniou. Žádné personální ani systémové změny neavizoval.
Denia po porážce podle dostupných ohlasů vzal na sebe odpovědnost za nominaci, sestavu i taktiku.
První střet nové éry s elitou
Na čísla 0 bodů a skóre 2:10 se dá dívat jako na ostudu. Kontext je ale složitější. Ve skupině A3 hrají úřadující mistři světa Španělé, bronzová Anglie a Chorvatsko, které ještě nedávno patřilo k nejstabilnějším týmům planety. Španělsko má po čtyřech kolech plný počet bodů. Anglie inkasovala za čtyři zápasy tři góly.
Pro Deniův tým to byl první opravdový test proti absolutní špičce, a to v nejhutnějším možném formátu: bez času na regeneraci, s oslabeným kádrem a s minimem prostoru na úpravy mezi zápasy. Podle nás tenhle sraz neukázal tolik o kvalitě trenéra, jako spíš o hloubce kádru. Ta na čtyři zápasy proti takovým soupeřům nestačila.
Historie se navíc nepříjemně opakuje. V ročníku 2022/23 Česko z Ligy A sestoupilo se čtyřmi body ze skupiny se Španělskem, Portugalskem a Švýcarskem. O dva roky později vyhrálo skupinu B1 a vrátilo se nahoru společně s Anglií, Norskem a Walesem. Současný propad tak přichází bezprostředně po postupu.
Proč na tom záleží
Pád z Ligy A by znamenal ztrátu pravidelných soutěžních zápasů s nejlepšími týmy Evropy v dalším ročníku a nutnost znovu se probojovávat zdola. Liga národů je navíc provázaná s kvalifikací o EURO 2028, protože výsledky v ní mohou některým týmům otevřít náhradní cestu přes baráž. Každé umístění tak má váhu i mimo samotnou soutěž.
Oba listopadové zápasy odvysílá ČT sport, online reportáže nabídne Sport.cz.
Do listopadu má Denia pět týdnů na to, aby z oslabeného a unaveného kádru složil tým schopný vyhrát v Chorvatsku. Na tom jediném večeru teď stojí, zda se z podzimní zkušenosti stane užitečná lekce, nebo další jízda výtahem do Ligy B.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle