Rodinné drama na place i mimo něj. Milovaný Javier Bardem září v prvním traileruPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Rodinné drama na place i mimo něj. Milovaný Javier Bardem září v prvním traileru
Článek byl publikován 08.10.2026 10:06
První trailer na novou seriálovou marvelovku nás trochu mátl, druhý naopak zjednodušuje očekávání....
Dexter Morgan patří mezi nejslavnější seriálové postavy tohoto tisíciletí, které asi jen tak nedojde dech....
Akvizice tradičního studia Warner Bros. firmou Paramount Skydance se tento týden formálně dokončuje. David...
Avengers: Doomsday uvidíme už letos a jeho pokračování s podtitulem Secret Wars jsme měli vidět rok poté....
Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...Všechny články tohoto autora →