Paul Hogan slaví 87 let. Z opáleného Krokodýla Dundeeho je dnes bělovlasý senior žijící v ústraní

Australský herec Paul Hogan právě slaví sedmaosmdesáté narozeniny. Před filmovou kamerou stál naposledy v roce 2020 v komedii Krokodýl Dundee rytířem a dnes si užívá důchodu ve viktoriánské usedlosti nedaleko kalifornské Santa Barbary. Loňské srovnávací snímky na sociálních sítích ho zachytily jako bělovlasého seniora, který už jen vzdáleně připomíná opáleného lovce v kožené vestě z roku 1986.
Sedmaosmdesáté narozeniny daleko od filmových kamer
Paul Hogan se narodil 8. října 1939. V posledních letech se před kameru vracel už jen zřídka a fyzicky náročné kaskadérské kousky jsou pro něj dávno minulostí. Poslední film Krokodýl Dundee rytířem natočil v roce 2020. Domov našel ve viktoriánské usedlosti v přírodě u kalifornské Santa Barbary. Po rozvodu s Lindou Kozlowski v roce 2014 už zůstal nezadaný a s bývalou manželkou vychází v dobrém.
Někdejší svalnatý dobrodruh v klobouku, kožené vestě a s náhrdelníkem z krokodýlích zubů se proměnil v křehkého bělovlasého seniora. Už při premiéře prvního dílu komedie Krokodýl Dundee v roce 1986 mu bylo šestačtyřicet let. Ve filmu si zahrál lovce Michaela Dundeeho, který v australské buši přežije útok krokodýla a s osmadvacetiletou reportérkou Sue Charlton, již ztvárnila Linda Kozlowski, se vydá do New Yorku
Pověst svérázného Australana zužitkoval v televizi
O svém původu si na začátku kariéry rád vymýšlel. Všude vykládal, že pochází z malého městečka Lightning Ridge v Novém Jižním Walesu, které je známé divokou přírodou a soudržnými komunitami místních obyvatel. Připadalo mu to zajímavější než přiznat skutečné rodiště.
Podle některých zdrojů se narodil přímo v Sydney, jiné uvádějí tamní předměstí Parramatta s tím, že vyrůstal v dělnické čtvrti Granville s matkou Florence, otcem Jackem a sourozenci Patrickem a Wendy. Po dokončení střední školy Parramatta Marist High School pracoval v Sydney jako údržbář na ocelovém mostě Harbour Bridge, kde vtipkováním bavil kolegy natěrače.
Na začátku sedmdesátých let zaujal publikum v televizní talentové soutěži a brzy získal vlastní komediální pořad The Paul Hogan Show. V roce 1980 vystoupil na královském charitativním koncertě v budově Opery v Sydney. Při setkání s královnou Alžbětou II. a vévodou z Edinburghu stál klavírista Roger Woodward v tmavém obleku a zpěvačka Olivia Newton-John měla dlouhé červené třpytivé šaty. Hogan mezi ně přišel v pruhované košili s utrženými rukávy, krátkých džínových šortkách a modrobílých podkolenkách.
Domácí popularitu využil také v kampaních na podporu australského cestovního ruchu, přičemž v amerických reklamách zlidověla jeho věta o tom, že přihodí další krevetu na gril. V Evropě zase propagoval značku piva. Za přínos zemi získal titul Australan roku a stal se členem Řádu Austrálie.
Celosvětový průlom mu v roce 1986 přinesla komedie Krokodýl Dundee, na níž pracoval i jako spoluautor scénáře. Snímek v kinech utržil přes 328 milionů dolarů, vynesl mu Zlatý glóbus za hlavní mužskou roli a nominaci na Oscara za scénář.
První manželku si vzal dvakrát
V devatenácti letech se oženil poprvé a jeho ženou se stala Noelene Edwards. Postupně se jim narodilo pět dětí, které dostaly jména Lauren, Brett, Scott, Todd a Clay. Po třiadvaceti letech soužití se manželé v roce 1981 rozvedli. Už po necelém roce odloučení si pár řekl ano podruhé. Druhý pokus o společné manželství se ale brzy rozpadl.
Bez manželky se obešel další čtyři roky, než se při filmování sblížil s kolegyní ze snímku Krokodýl Dundee. Linda Kozlowski si s ním zahrála celkem ve čtyřech filmech a v roce 1990 měli svatbu. Narodilo se jim šesté Hoganovo dítě, syn Chance. Jejich manželství skončilo v roce 2014 rozvodem, soudní spisy uváděly jako důvod nepřekonatelné rozdíly.
Přišel o desítky milionů dolarů
Vysoké výdělky přivedly Hogana do střetu s australskými finančními úřady. V roce 2007 se jeho jméno objevilo v rozsáhlém vyšetřování daňových podvodů v hodnotě tří set milionů australských dolarů pod krycím názvem operace Wickenby. Úřady prověřovaly třiadvacet společností, jež údajně využívaly zahraniční firmy k zatajování příjmů.
Spor vygradoval v roce 2010, kdy přicestoval do rodné země na pohřeb své matky. Úřady mu po obřadu zakázaly opustit Austrálii do doby, než doplatí daně z nepřiznaných příjmů. Vyřešení celého případu trvalo tři roky. Před zásahem daňových úřadů činilo jeho odhadované jmění 75 milionů dolarů, po vyrovnání mu zbylo 20 milionů dolarů.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (discoverwalks, boredpanda).