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Paul Hogan slaví 87 let. Z opáleného Krokodýla Dundeeho je dnes bělovlasý senior žijící v ústraní

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Paul Hogan letos v říjnu slaví 87. narozeniny. Před kamerou stál naposledy v roce 2020, domov si našel v Kalifornii a za sebou má i vleklý daňový spor.
Paul Hogan v roce 1980 s britskou královnou

Paul Hogan v roce 1980 s britskou královnou

Zdroj: FOTO:Commonwealth of Australia (National Archives of Australia), CC BY 3.0 AU, via Wikimedia Commons
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 08.10.2026 10:50

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