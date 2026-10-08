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Že byly paneláky za socialismu zadarmo? Za družstevní byt se skládal roční plat a stovky hodin s lopatou

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Dennívýzva
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V debatách o dostupném bydlení často zaznívá tvrzení, že za socialismu dostal každý byt od státu zadarmo. Skutečnost družstevní výstavby však byla zcela jiná. Budoucí obyvatelé museli složit členský podíl ve výši ročního platu, odpracovat stovky brigádnických hodin a následně desítky let splácet státní úvěr v měsíčním nájemném.
Pohled na modernistický panelový dům v zeleni na sídlišti Lesná v Brně.

Pohled na modernistický panelový dům v zeleni na sídlišti Lesná v Brně.

Zdroj: Kirk / Wikimedia / CC BY-SA 3.0
Doba čtení 8 min

Článek byl publikován 08.10.2026 11:13

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Retro Radar

RetroRadar.cz se vrací do minulých desetiletí prostřednictvím předmětů, zvyků a zážitků, které kdysi patřily k běžnému životu. Připomíná dětství a školní léta, televizní pořady a hudbu, dobovou techniku i svět sběratelství. Nezůstává přitom jen u nostalgického vzpomínání. Články vysvětlují, jak...

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