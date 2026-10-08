Proboha, vždyť jsou to profíci, shodil Moravčík slovenské reprezentanty. Lobotka mu vysvětlil, co s tělem dělá zátěž

2. října 2026 se Slovensko v Tórshavnu na umělém trávníku jen trápilo a odvezlo remízu 1:1. Trenér Vladimír Weiss potom mluvil o únavě a o tom, proč sestavu protočil. Moravčíka to rozzlobilo. „Nechápu, proč experimentujeme. Ztotožňuji se s názorem Vráti Greška, který v televizním studiu řekl, že tihle kluci musí být připravení hrát každý třetí den. Proboha, vždyť jsou to profíci, kteří za to berou těžké prachy. A my budeme někoho šetřit? Proč?“ řekl serveru Sport24.sk, od kterého jeho slova převzala televize TA3. O čtyři dny později, po výhře 4:0 v Moldavsku, promluvil Lobotka. Moravčíka nejmenoval, ale jeho slova vyzněla jako přímá odpověď: „Jsem jen člověk.“
Zdravý hráč má hrát
Moravčík nikoho konkrétního nejmenoval, mířil na „tyhle kluky“ a hlavně na Weissovo rozhodování. Trenér v Tórshavnu šetřil Dávida Hancka. Lukáš Haraslín podle dostupných informací hlásil vyčerpání a bolesti svalů, Adam Obert řešil koleno a Leo Sauer střídal kvůli svalovým potížím.
Pro bývalého záložníka Celtiku je to ale slabá omluva. Nejlepší hráči podle něj mají nastoupit od začátku a vystřídat se dá klidně kolem 60. minuty, pokud dojdou síly. Připomněl anglické kluby, které odehrají zhruba 70 zápasů za sezonu. Hráčům, kterým v klubu chybí zápasová praxe, vzkázal, ať kondici dohánějí tréninkem. Weissova rotace mu podle jeho slov „leze na nervy“.
Weiss na kritiku reagoval s úsměvem. Moravčíka označil za kamaráda a respektovaného hráče, který „co má na srdci, to má i na jazyku“. Osobní válka z toho nevznikla. Spor o to, kolik hráč vydrží, ale zůstal otevřený.
Kosti a svaly nečtou výplatní pásku
Lobotka svou odpověď postavil na tom, co cítí vlastní tělo. Přiznal, že je dobře placený, ale peníze podle něj nezmění, že kosti a svaly únavu prostě cítí. Lety jsou podle něj znát i tehdy, když jde jen o malý časový posun. Zátěž se sčítá a podle něj je to vidět i na tom, kolik hráčů se během reprezentačních srazů zraní. Jak se svěřil oficiálnímu webu Slovenského fotbalového svazu, nejtěžší byl právě zápas na Faerských ostrovech. Přechod z umělé trávy zpátky na přírodní trávník tělo dobře poznalo. „Jsem zničený,“ usmíval se po Moldavsku.
Ta slova mají váhu i kvůli tomu, kdo je pronesl. Lobotky se rotace netýkala, trenér ho nešetřil. Podle Sportnetu nechyběla v základní sestavě ve všech čtyřech zápasech trojice Milan Škriniar, Lobotka a David Suslov. Škriniar s Lobotkou navíc odehráli všechno bez jediného střídání.
360 minut za 11 dní a hned dál
Spočítali jsme si, jak zátěž, o které Lobotka mluvil, vypadala v číslech:
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|26. 9. 2026
|Slovensko vs. Moldavsko
|2:0
|29. 9. 2026
|Slovensko vs. Kazachstán
|2:1
|2. 10. 2026
|Faerské ostrovy vs. Slovensko
|1:1
|6. 10. 2026
|Moldavsko vs. Slovensko
|0:4
Čtyři zápasy po devadesáti minutách dávají zhruba 360 soutěžních minut během 11 kalendářních dnů, tedy jeden celý zápas zhruba každé tři dny. Celý sraz trval 17 dní. K tomu se přidávají lety, změna povrchu a hotelové pokoje místo vlastní postele.
Pro Lobotku tím ale nic nekončí. V Neapoli ho podle jeho slov čeká do dalšího reprezentačního srazu devět zápasů, opět v rytmu každé tři dny. Tři z nich budou v Lize mistrů: 13. října proti Villarrealu, 20. října s Bodø/Glimt a 4. listopadu s Portem. Po návratu z národního týmu tak naskakuje rovnou do programu, který by sám o sobě vyčerpal leckterý celek.
Za tím stojí kalendář, o kterém nerozhodovali hráči. FIFA pro období let 2025 až 2030 schválila od roku 2026 šestnáctidenní okno na přelomu září a října, ve kterém se dají odehrát až čtyři reprezentační zápasy. Rozšířená Liga mistrů zároveň přidala klubům další termíny.
Kde končí profesionalita
Podle nás oba mluví o něčem jiném, a proto mají oba svým způsobem pravdu. Moravčík zastupuje starší étos, podle kterého zdravý hráč hraje a reprezentace se nešetří. Lobotka popisuje dnešní realitu, ve které ani lídr týmu nedostane mezi klubem a reprezentací pořádný oddech.
Lobotkovu stranu podporují i data. Hráčská unie FIFPRO ve zprávě k sezoně 2024/25 sledovala 1 500 hráčů a jejich odpočinek porovnala s doporučeními 70 lékařských a výkonnostních odborníků. Podle FIFPRO se rizika pro zdraví stávají nepřiměřenými tehdy, když hráč dlouhodobě nastupuje dvakrát týdně. Krátká regenerace vede k horším výkonům i ke zraněním.
Profesionální připravenost znamená zvládnout tři zápasy za týden. Fyzickou hranici ale tvoří to, co přijde po desátém takovém týdnu. Tu už nezmění plat ani hrdost na dres.
Paradoxně výsledky daly za pravdu oběma. Slovensko získalo za okno 10 bodů z 12 se skóre 9:2 a k jistotě postupu do B-divize mu chybí jediný bod. Jediné zaváhání ale přišlo právě po rotaci. Pro srovnání: Česko hrálo ve stejném okně také čtyři zápasy, jenže v A-divizi proti Chorvatsku, Anglii a Španělsku. Prohrálo všechny.
Listopad jako test
Zatím není známé, že by debata změnila nominace nebo plán zátěže. Proti Moldavsku poslal Weiss na hřiště nejsilnější možnou sestavu a oproti Faerům udělal šest změn. V listopadu čeká Slovensko domácí zápas s Faerskými ostrovy a venkovní duel v Kazachstánu. Dá se čekat, že pokud Slovensko potvrdí postup rychle, realizační tým bude Lobotku, Škriniara a Suslova hlídat opatrněji. Pokud ne, tlak na nejsilnější jedenáctku zůstane.
Lobotka mezitím odehraje v dresu Neapole devět zápasů. Moravčík by řekl, že přesně na to je profík. Lobotka by nejspíš jen pokrčil rameny a připomněl, že svaly po desátém letu nepočítají, kolik kdo bere.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner