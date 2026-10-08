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Říká se jim máslové a tentokrát ten název nelže. Tyhle obří fazole se skoro rozpouštějí na jazyku

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Máslové fazole vypadají trochu, jako kdyby někdo vzal obyčejnou bílou fazoli a nafoukl ji o číslo nebo dvě. Jsou velké, ploché, světlé a na první pohled možná nepůsobí jako něco, kvůli čemu bys měla reorganizovat obsah spíže.
Říká se jim máslové a tentokrát ten název nelže. Tyhle obří fazole se skoro rozpouštějí na jazyku

Říká se jim máslové a tentokrát ten název nelže. Tyhle obří fazole se skoro rozpouštějí na jazyku

Doba čtení 11 min

Článek byl publikován 08.10.2026 10:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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