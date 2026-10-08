Zounar svlékl tričko a předvedl se v plavkách. Vážil přes 120 kilo, dnes si drží váhu, o které léta jen snil

Video, které se na sociálních sítích objevilo 4. října, funguje jako parodie na příchod nového „bombshella“ do reality show. Zounar v něm kráčí sebevědomě, bez trička, v bílých teniskách a s úsměvem člověka, který ví, že si z formátu dělá legraci, ale zároveň ví, že má co ukázat. Před pár lety nosil trička velikosti XXXL, nemohl se ohnout, zapnout lyžáky a v noci špatně dýchal. Dnes se pohybuje kolem stovky kilogramů. Cesta tam ale nebyla přímočará. Byla to sinusoida se dvěma velkými proměnami, jedním vážným zraněním a několika momenty, kdy se kila vrátila i s bonusem.
Ze 119 kilogramů dolů, a žádné hladovění
Na přelomu ledna a února 2021 se Zounar rozhodl, že tentokrát to bude jinak než předchozí pokusy, kdy shodil deset kilo za měsíc a pak je nabral zpátky. Obrátil se na docenta Matoulka, odborníka na obezitologii, který mu řekl věc, kterou herec do té doby odmítal slyšet: nemá pár kilo navíc, má obezitu. Nemoc, ne kosmetický problém.
Režim, který z toho vzešel, zní až podezřele normálně. Šest jídel denně, denní příjem nastavený na 7 500 kJ, kalorické tabulky a jediné pravidlo: nic si absolutně nezakazovat. Kachna se zelím, tlačenka, pivo, čokoláda, zmrzlina, všechno zůstalo na stole, jen v jiných porcích. V červenci 2021 hlásil TN.cz váhu 106 kilogramů, tedy mínus třináct od startovních 119. V listopadu téhož roku už stabilně držel 103 kilo a tvrdil, že tuto váhu má pět měsíců.
Důležitý detail, který se v médiích často přeskakuje: Zounar nikdy nepřestal jíst večer. Poslední jídlo míval kolem půl desáté, někdy i v jedenáct v noci. Pravidlo „nejíst po šesté“ označil na Českém rozhlasu Dvojka za mýtus. Pro herce, který hraje večerní představení a domů se vrací pozdě, by takové omezení bylo neudržitelné. A právě udržitelnost byla celý smysl.
Druhá vlna: operace nohy a návrat ke 130 kilogramům
Příběh, který se v bulváru často podává jako rovná čára od obezity k vysněné váze, má uprostřed hluboký propad. Po operaci nohy se Zounar dostal zpátky na 125 až téměř 130 kilogramů. Omezený pohyb, bolest, nemožnost cvičit. Klasický scénář, který zná každý, kdo kdy po zranění ležel týdny na gauči.
V lednu 2025 popsal situaci otevřeně: startoval znovu ze 125 kilo, deset už měl dole a k tomu přibral svalovou hmotu. Tentokrát přidal krabičkovou stravu, pět jídel denně, od sladkých snídaní přes svíčkovou a gyros po štrúdl a smoothie. Praktické řešení pro člověka, který cestuje mezi natáčením, divadlem a rodinou. V březnu 2025 na Instagramu zmínil, že shodil dvacet kilo z téměř 130.
Podle nás v Redakci VIPŽivot je právě tahle druhá vlna to, co dělá Zounarův příběh zajímavějším než běžné „zhubněte za tři měsíce“. Ukázal, že jojo efekt není selhání, ale součást reality, a že klíčové je umět se po výkyvu vrátit ke struktuře, která funguje.
Kolem stovky, ale přesné číslo chybí
Pro říjen 2026 nemáme k dispozici přesnou váhu. Zounar ji veřejně neuvedl. Dostupné zdroje pracují s formulací „kolem 100 kilogramů“, což koresponduje s pásmem, o kterém mluvil už v roce 2021 jako o svém cíli. V květnu 2022 se držel na 103-104 kilech a říkal, že ho setrvání na této váze baví.
Říjnové video ale mluví samo za sebe, ne proto, že by šlo o jednu fotku pod příznivým světlem, ale proto, že jde o záběr v pohybu. Štíhlejší pas, jistější držení těla, žádné schovávání za volné oblečení. Srovnání se starší fotkou od bazénu z loňského srpna ukazuje viditelný posun. Kulturistická proměna to není. Ale člověk, který dřív popisoval, že žil v teplácích a nemohl se ohnout pro botu, by tenhle výstup ze sauny v plavkách před kamerou prostě netočil.
Proč zrovna Love Island, a proč to není náhoda
Zounar v srpnu 2026 v rozhovoru pro Expres.cz prozradil, že některá jeho videa mají až 6,8 milionu zhlédnutí a že na obsahu pracuje s týmem. Říjnová parodie na Love Island tedy není spontánní nápad natočený telefonem v lázních. Je to promyšlený formát od člověka, který rozumí tomu, co na sociálních sítích funguje.
Vtip je první vrstva. Druhá je demonstrace. Třetí, a možná nejdůležitější, je normalizace těla, které není dokonalé, ale je v pohybu správným směrem. Zounar nikdy nepředstíral, že je fitness model. Sám připouštěl výkyvy, přiznával návrat kil, mluvil o tom, že mu kolegyně Mahulena Bočanová mezi čtyřma očima řekla, že takhle ztrácí své kouzlo a měl by se „vrátit do svého těla“. Ten moment ho podle vlastních slov zasáhl víc než čísla na váze.
Pět let, dvě velké proměny, jeden návrat ke 130 kilům a znovu dolů. Žádná rovná čára, žádná zázračná dieta. Jen člověk v plavkách, který vylezl ze sauny a neměl potřebu se schovávat.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Alena Vavřinová