Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Zounar svlékl tričko a předvedl se v plavkách. Vážil přes 120 kilo, dnes si drží váhu, o které léta jen snil

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Martin Zounar vylezl ze sauny v žlutozelených plavkách, s drinkem v ruce a se zvukem Love Islandu v pozadí. Na Instagramu tím ukázal víc než vtip.
Herec Martin Zounar

Herec Martin Zounar

Zdroj: Nextfoto
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 08.10.2026 11:14

Reklama
Další články z VIPživot.cz
Šaty jí byly obrovské, stylista nevěřil vlastním očím. Absolonová před narozeninovým koncertem zhubla víc, než kdokoli čekal
Šaty jí byly obrovské, stylista nevěřil vlastním očím. Absolonová před narozeninovým koncertem zhubla víc, než kdokoli čekal
Porazil rakovinu plic i ledviny, teď ho skolila zákeřná nemoc. Rudolf Hrušínský nemůže téměř chodit
Porazil rakovinu plic i ledviny, teď ho skolila zákeřná nemoc. Rudolf Hrušínský nemůže téměř chodit

Herec Rudolf Hrušínský mladší oslavil 80 let. Místo oslav ale řeší sarkoidózu, nemoc, která mu po dvou...

Zrádci přišli o to, co je dělalo výjimečnými, tvrdí fanoušci. Kotek prý zastínil hráče a hra ztratila hloubku
Zrádci přišli o to, co je dělalo výjimečnými, tvrdí fanoušci. Kotek prý zastínil hráče a hra ztratila hloubku

Třetí série Zrádců na Primě ztratila oproti premiérové řadě téměř 140 tisíc diváků. Část fanoušků ví proč.

Kristína Nemčková se po sedmi letech vrátila do MasterChefa. Tentokrát ale nesoutěžila, dostala na starost vlastní tým
Kristína Nemčková se po sedmi letech vrátila do MasterChefa. Tentokrát ale nesoutěžila, dostala na starost vlastní tým

Vítězka české verze MasterChefa z roku 2019 se v říjnu 2026 objevila patnácté sezoně pořadu MasterChef jako...

Syn Martiny Preissové překvapil na křtu její knihy. Zazpíval s přítelkyní, ale hercem být odmítá. Láká ho něco jiného
Syn Martiny Preissové překvapil na křtu její knihy. Zazpíval s přítelkyní, ale hercem být odmítá. Láká ho něco jiného

Potlesk, úklona, rozzářený sál. A o chvíli později věta, kterou by v téhle herecké rodině málokdo čekal....

Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

Články z VIPŽivot.cz nabízejí čtenářům možnost nahlédnout do života známých osobností – bez bulvární senzace, ale s důrazem na lidskou stránku slávy, vztahů i každodenní reality celebrit. Obsah se věnuje nejen aktuálním událostem ve světě showbyznysu, ale i osobním příběhům, kariérním zlomům nebo...

Všechny články tohoto autora →
VIPživot.cz
Další články z kategorie Celebrity
Zobrazit více
Celebrity
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.