Písecká základní škola má novou přístavbu. Jídelna zvládne o 70 strávníků více

Písecká základní škola má novou přístavbu. Jídelna zvládne o 70 strávníků vícePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Písecká základní škola má novou přístavbu. Jídelna zvládne o 70 strávníků víceZdroj: město Písek
Článek byl publikován 08.10.2026 10:33
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Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...Všechny články tohoto autora →
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