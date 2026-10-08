Michael Dudikoff z Amerického ninji slaví 72 let. Dlouhé vlasy a hladká tvář jsou pryč, dnes staví domy

V osmdesátých letech měl hladkou tvář, delší vlnité vlasy a po práci v modelingu proslul jako Joe Armstrong v akční sérii Americký ninja. Teď Michael Dudikoff slví dvaasedmdesáté narozeniny, pravidelnou hereckou dráhu přerušil už v roce 2002 a dnes se v Kalifornii živí jako stavitel, který vykupuje a přestavuje starší domy. Ke své hlavní filmové postavě by se přesto rád vrátil a k šestému dílu už sám napsal scénář.
Jak se změnil někdejší kalifornský model po sedmdesátce
Na fotografii, kterou Michael Dudikoff zveřejnil na Instagramu na začátku října, kráčí bosý po písečné pláži v černém tričku a ohrnutých džínách. Na vodítku vede bílého psa s hnědými skvrnami, ve tváři má výrazné vrásky a na hlavě krátké světlé vlasy. Snímek tvoří ostrý kontrast k archivnímu portrétu z roku 1982, kde se osmadvacetiletý mladík s hladkou tváří a delšími vlnitými vlasy široce usmívá.
K herectví se dostal díky svému vzhledu. Narodil se v kalifornském Redondo Beach, studoval dětskou psychologii na Harbor College a přivydělával si jako číšník. V restauraci si ho všiml módní redaktor časopisu Esquire, což mu přineslo práci na přehlídkových molech. Na počátku osmdesátých let točil reklamy na krémy Coppertone či Coca-Colu a předváděl pro značku Calvin Klein. V oboru mu přezdívali podle Jamese Deana a Steva McQueena. Jako mladík nikdy neposiloval s činkami, kondici získával plaváním a tanečním cvičením.
Místo velkých filmových studií přestavuje staré domy
Po herecky plodných devadesátých letech, kdy však točil převážně nízkorozpočtové akční snímky, v roce 2002 svou hereckou dráhu přerušil. Od počátku nového tisíciletí se živí jako stavitel. Vykupuje starší domy, vyřizuje povolení, podílí se na stavbě i úpravách a opravené nemovitosti prodává. Zrekonstruoval i vlastní dům.
Nejčastěji tvoří domy v rančerském stylu, pátou stavbu pojmenoval Dudarosa a věnuje se i odlévání bronzových soch. Server Celebrity Net Worth odhaduje jeho současné jmění na 1,5 milionu dolarů.
Rodinné zázemí v Kalifornii se zachráněnými zvířaty
Soukromí tráví v kalifornském Rolling Hills Estates. Od roku 2004 je ženatý s manželkou Belle, se kterou má syny Michaela Josepha Stephena třetího a Andreie a dceru Lyzel. Společně jezdí surfovat a herec hraje i tenis.
Dlouhodobě podporuje organizace pomáhající toulavým psům. Na to upozornil i u své fotky z pláže, k níž připojil popisek „další den v sousedství“ a štítky na podporu adopce zvířat z dočasné péče. V domácnosti s nimi žije pes Sammy a dvě zachráněné kočky.
Série Americký ninja se může dočkat šestého pokračování
Před kamerou začínal menšími rolemi v seriálu Dallas z roku 1978 nebo ve filmu Tron z roku 1982. Zlom přišel v roce 1985 se snímkem Americký ninja. Roli Joea Armstronga měl původně hrát Chuck Norris, který měl ale jiné smluvní závazky. Dudikoff před natáčením však bojová umění neovládal, prošel proto přípravou s šampionem v karate Mikem Stonem a později trénoval aikido, judo a brazilské jiu-jitsu. Film s rozpočtem kolem milionu dolarů utržil v kinech přes deset milionů dolarů a herec si roli zopakoval v dílech z let 1987 a 1990.
Od roku 2013, kdy se mihl ve filmu Pád Bílého domu, přijímá už jen menší role. Svou hlavní postavu by si ale chtěl zahrát znovu. „Myslím, že by bylo opravdu skvělé tu sérii obnovit. Napsal jsem k tomu filmu scénář, který se momentálně posuzuje,“ řekl před třemi lety pro magazín Den of Geek. Zájem vysvětlil i dotazy diváků: „Kamkoliv jdu, tam se mě někdo ptá, jestli bude další Americký ninja. Opravdu bych byl rád, kdyby se to natočilo, protože skutečně miluji postavu Joea Armstronga.“ Scénář k šestému dílu je tedy připravený a čeká na financování.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (imdb, 3dvf, celebritynetworth).