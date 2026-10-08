Zavřete do atomové bomby živou slepici a dejte jí zrní na týden. Britský plán pro případ sovětské invaze nebyl vtip, ale zoufalé řešení mrazu

Když britský Národní archiv na 1. dubna 2004 odtajnil zprávu o atomové mině vytápěné živými slepicemi, veřejnost to považovala za aprílový žert. Projekt Blue Peacock však byl naprosto reálným inženýrským návrhem z 50. let, který řešil kritický technický problém zamrzání jaderné elektroniky v německé půdě. Zbraň nikdy nebyla zavedena do výzbroje – v únoru 1958 ji britské ministerstvo obrany smetlo ze stolu kvůli zničujícímu radioaktivnímu spadu na území spojeneckého Německa.
Ráno 1. dubna 2004 zveřejnil britský Národní archiv v Kew v rámci výstavy Secret State balík dříve přísně tajných vládních dokumentů. Mezi zprávami o atomových bunkrech a evakuačních plánech pro případ třetí světové války se vyjímal spis s kódovým označením AVIA 65/2036. Popisoval vývoj pozemní jaderné miny pod krycím názvem Blue Peacock (Modrý páv), jejíž citlivé vnitřní ústrojí měli britští inženýři v zimních měsících udržovat při provozní teplotě pomocí živých slepic uzavřených v trupu s krmivem a vodou. Reakce britských i světových médií byla okamžitá: novináři i historici se domnívali, že si z nich konzervativní archiváři vystřelili a připravili propracovaný aprílový žert.
Podezření z mystifikace však vzápětí vyvrátili samotní představitelé instituce. Tehdejší vedoucí vzdělávacích programů Národního archivu Tom O'Leary musel v médiích s naprosto vážnou tváří ubezpečovat veřejnost, že dokumenty jsou pravé:
„Může to působit jako aprílový žert, ale zcela jistě není. Britská státní správa vtipy nedělá.“ Kurátor výstavy a přední britský historik studené války profesor Peter Hennessy pro deník The Times potvrdil, že spis pochází přímo z archivů střediska jaderného výzkumu v Aldermastonu a jakýkoliv podvrh je vyloučen. Bizarní historka o „atomové slepici“ měla reálný základ – i když v úplně jiných souvislostech, než jaké jí přisoudil senzační tisk. Severoněmecká nížina a jaderná past: Proč Britové plánovali atomové miny
V polovině padesátých let 20. století čelili plánovači Severoatlantické aliance skličující strategické realitě. Pokud by Sovětský svaz a státy Varšavské smlouvy zahájily masivní invazi do západní Evropy, konvenční síly NATO by na hlavním směru úderu neměly šanci. Tímto směrem byla Severoněmecká nížina (North German Plain) – rovinatý, otevřený terén protkaný silnicemi a dálnicemi, ideální pro bleskový postup tisíců sovětských tanků T-54 a T-55 směrem k řece Rýnu a kanálu La Manche.
V této zóně nesla hlavní tíhu obrany Britská rýnská armáda (British Army of the Rhine – BAOR). Její velitelé věděli, že disponují pouze zlomkem obrněné techniky a živé síly protivníka. Velení proto přijalo doktrínu takzvaného zdrženlivého ústupu a plošného odepření prostoru (area denial). Myšlenka byla přímočará, byť mrazivá: pokud britské jednotky neudrží obranné linie, zanechají za sebou na klíčových transportních tepnách, u mostních pilířů, v železničních tunelech a na křižovatkách skryté atomové nálože. Ty měly po průchodu ustupujících spojenců vybouchnout přímo pod postupujícími kolonami nepřítele.
Vědecko-výzkumné středisko v Aldermastonu vyvíjelo britské jaderné zbraně včetně projektu Blue Peacock. Právě zdejší inženýři čelili problému zamrzání spouštěcí elektroniky a zkoumali možnost biologického vytápění vnitřku miny živou drůbeží.
Vývojem této zbraně pověřilo britské ministerstvo války v roce 1954 dvě špičkové instituce: výzkumné středisko konvenční výzbroje RARDE (Royal Armament Research and Development Establishment) ve Fort Halsteadu v Kentu a středisko jaderného vývoje AWRE (Atomic Weapons Research Establishment) v Aldermastonu v Berkshire. Projekt dostal původní krycí název Brown Bunny a později definitivní označení Blue Peacock. Výsledkem neměla být lehká demoliční nálož do vojenského batohu, ale gigantický ocelový válec o hmotnosti 7,2 tuny (zhruba 16 000 liber).
Srdcem miny byla sférická štěpná nálož s plutoniovým jádrem, konstrukčně odvozená od první britské operační letecké pumy Blue Danube. Explozivní systém tvořily přesně tvarované čočky vysoce brizantní trhaviny uspořádané do koule kolem plutoniové jádrové skořepiny, které měly po simultánním odpálení stlačit materiál do nadkritického stavu. Předpokládaný výtěžek zbraně činil přibližně 10 kilotun trinitrotoluenu – tedy téměř tolik, co pumy svržené na Hirošimu a Nagasaki. Výbuch takové síly by v rovinaté německé krajině vytvořil kráter o průměru přes sto metrů a hloubce desítek metrů, proměnil okolní půdu v neproniknutelnou radioaktivní bariéru a spolehlivě zničil veškerou infrastrukturu v okruhu několika kilometrů.
Minu bylo možné odpálit dvěma způsoby. Primární volbou byl dálkový odpal přes elektrický kabel o délce až tři míle (zhruba pět kilometrů). Pokud by však britské jednotky musely pozice rychle opustit a kabel přerušit, přišel ke slovu záložní režim: mechanicko-elektrický časovač, který mohl být nastaven na detonaci za libovolnou dobu až do osmi dnů (zhruba 192 hodin). Konstruktéři počítali také s tím, že by se nepřátelští ženisté mohli pokusit minu vykopat a zneškodnit. Těleso proto vybavili extrémně citlivým systémem ochrany proti neoprávněné manipulaci (anti-handling devices): rtuťové náklonové spínače a tlakové ventily reagující na odtlakování pláště zajistily, že při jakémkoliv pokusu o pohnutí, otevření nebo vyzdvižení byla mina odpálena do pouhých deseti sekund.
První německá F-35 přistála v Arkansasu: Proč zůstává v USA a kdy dorazí čeští piloti Zima na německé pláni: Proč mráz ohrožoval jadernou nálož víc než nepřítel
Zatímco princip jaderné imploze a mechanická odolnost ocelového pláště byly dobře zvládnuty, armádní zkoušky v Aldermastonu v roce 1957 narazily na zásadní fyzikální překážku: drsné klima střední Evropy. Mina Blue Peacock byla konstruována tak, aby mohla být uložena do hluboké jámy a zasypána zeminou, případně ponořena na dno řeky či plavebního kanálu, kde by čekala celé dny na signál k odpálení.
V zimních měsících však na Severoněmecké nížině teploty pravidelně klesají hluboko pod bod mrazu. V promrzlé půdě mohla teplota uvnitř ocelového válce rychle klesnout na -5 až -10 °C. Pro konvenční dělostřeleckou minu nebo protitankovou nálož z TNT by takový mráz nepředstavoval zásadní problém. Pro složité a rané jaderné zařízení z padesátých let šlo o fatální hrozbu, která ohrožovala celou funkčnost zbraně hned na několika úrovních:
Degradace chemických zdrojů energie: V padesátých letech minulého století neexistovaly moderní lithiové články s širokým rozsahem provozních teplot. Mina spoléhala na těžké olověné či zinko-uhlíkové akumulátory. Při poklesu teploty pod nulu se elektrochemické reakce v elektrolytu dramaticky zpomalují, vnitřní odpor stoupá a napětí na svorkách prudce klesá. Pokud by baterie nedokázala dodat dostatečně silný proudový impuls do spouštěcích obvodů, k odpálení by vůbec nedošlo. Ztuhnutí mechanických a rtuťových kontaktů: Záložní osmidenní časovače využívaly mechanické hodinové strojky v kombinaci s elektrickými kontakty a relé. Chlad způsoboval tuhnutí dobových maziv, změnu vůlí mezi ozubenými koly a nestabilitu rtuťových spínačů. Časovač se mohl buď zcela zastavit, nebo začít výrazně předbíhat, což by ohrozilo ustupující britské vojáky. Asymetrie implozní rázové vlny: Nejvážnější fyzikální riziko spočívalo v samotných explozivních čočkách obklopujících plutoniové jádro. Aby došlo k jadernému výbuchu, musí všech 32 roznětek (explozivních můstkových drátů) iniciovat výbušninu s přesností na zlomky mikrosekundy. Chemické výbušniny složené z hexogenu (RDX) a TNT (např. směs Baratol) mění při nízkých teplotách svou krystalickou strukturu, mechanické pnutí a především rychlost šíření detonační vlny. Nerovnoměrné ochlazení tělesa by znamenalo, že by se rázová vlna v různých sektorech šířila odlišnou rychlostí. Místo dokonalého sférického stlačení by plutonium bylo stlačeno nepravidelně, štěpná reakce by se včas nerozvinula a zbraň by skončila neúplným rozptylem štěpného materiálu bez plného nukleárního výtěžku (v terminologii fyziků takzvaný fizzle).
Inženýři v Aldermastonu si uvědomili, že pokud mina v promrzlé německé půdě vychladne, stane se z ní nepoužitelný sedmitunový šrot plný radioaktivního materiálu. Bylo nutné najít způsob, jak udržet vnitřní komponenty spolehlivě v teple po celých osm dní, a to v naprosté izolaci bez přístupu k elektrické síti či nápadným vnějším generátorům.
Biotermika v ocelovém válci: Jak měly živé slepice zachránit časovač
Technický tým pod vedením vědců z AWRE začal zkoumat několik různých řešení tepelné regulace. Nejkonvenčnějším návrhem bylo obalit vnitřní mechanismy a bateriový blok silnými vrstvami tepelné izolace ze skelné vaty a polštářů z minerální plsti. Výpočty a zkoušky v chladicích komorách však ukázaly, že pasivní izolace nestačí: bez aktivního zdroje tepla ocelový masiv po několika dnech v mrazivé půdě nevyhnutelně promrzne.
Vnitroněmecká hranice na Severoněmecké nížině představovala nejpravděpodobnější směr případného sovětského úderu. Britské velení zvažovalo zakopání atomových min pod mosty, silnice a klíčové křižovatky přímo na území spojeneckého Západního Německa.
Elektrické vyhřívání pomocí topných spirál bylo zavrženo, protože by vyžadovalo masivní bateriové bloky, které by neúměrně zvýšily už tak obrovskou hmotnost zbraně a samy by podléhaly mrazu. V tomto bodě přišli inženýři s neobvyklým nápadem, který byl zaznamenán v odtajněné zprávě jako možnost biologického vytápění (poultry heat): využít jako autonomní zdroj tepla živého kura domácího.
Na první pohled šlo o bizarní představu, z čistě biofyzikálního hlediska však návrh dával překvapivý smysl. Dospělá slepice má průměrnou tělesnou teplotu přibližně 41 až 42 °C. Její metabolismus pracuje nepřetržitě a v klidovém stavu vyprodukuje dospělý pták přibližně 10 až 15 wattů tepelného výkonu (cca 35 až 50 BTU za hodinu). Pokud by byly do volného vnitřního prostoru ocelového pláště umístěny dvě až tři slepice, představovaly by stálý zdroj tepla o výkonu zhruba 30 až 45 wattů.
V uzavřeném a dobře zaizolovaném válci o vnitřním objemu několika metrů krychlových byl tento tepelný příkon plně postačující k tomu, aby zabránil poklesu teploty pod nulu a udržel vzduch kolem elektroniky a baterií v rozmezí 5 až 15 °C i během silných mrazů. Zpráva výslovně počítala s tím, že ptáci by byli uzavřeni uvnitř s dostatečnou zásobou zrní a vody, která by jim umožnila přežít po celou dobu předpokládaného osmidenního intervalu časovače. Ptáci by byli odděleni pevnou přepážkou, aby se nedostali k jemným vodičům a mechanismům roznětek.
Je však naprosto zásadní rozlišit teoretickou inženýrskou studii od zavedené zbraně. Zvažování drůbeže v Aldermastonu bylo pouze jednou z desítek technických poznámek a laboratorních úvah v rané fázi vývoje. Žádná sériová mina se slepicemi nebyla nikdy vyrobena, britská armáda nikdy nevydala předpis pro zásobování krmivem a žádný pták nebyl do vojenské munice v Německu reálně instalován. Nápad zůstal kuriozitou na papíře, kterou o několik měsíců později smetlo zásadní strategické rozhodnutí.
Technické a operační srovnání: Blue Peacock versus zavedené systémy
Pro pochopení toho, proč britský koncept pozemní atomové miny představoval v rámci jaderného zbrojení studené války technologický anachronismus, je užitečné srovnat jeho parametry s první britskou jadernou pumou i s pozdějšími americkými demoličními náložemi:
Systém a zbraň Typ a operační určení Celková hmotnost Odhadovaný výtěžek Způsob dopravy a instalace Způsob odpálení a limit Blue Peacock (Británie, 1957) Pozemní jaderná mina (ADM) k přehrazení postupu cca 7 200 kg cca 10 kt Nákladní jeřáb, ženijní výkop v terénu Kabel (5 km) nebo časovač (až 8 dní); zrušeno 1958 Blue Danube (Británie, 1953) Letecká gravitační atomová puma pro bombardéry V cca 4 500 kg cca 15–40 kt Bombardéry Valiant, Vulcan, Victor Radiový výškoměr a barometrický tlakoměr za letu ADM T-4 (USA, 1957) První generace atomové demoliční munice cca 73 kg 0,1–1 kt Dva pěšáci / ženijní tým (ruční přenos) Časovač nebo odpalovací kabel SADM Mk-54 (USA, 1964) Speciální atomová demoliční munice (batohová) cca 27 kg 0,01–1 kt Jediný parašutista nebo potápěč SEAL Kódovaný elektronický časovač a drát Politický a taktický krach: Spojenecké území nelze proměnit v jadernou spoušť
V červenci 1957 britské ministerstvo války formálně objednalo výrobu deseti předsériových kusů miny Blue Peacock pro vojskové zkoušky. Byly postaveny dva zkušební ocelové pláště a prototypy bez štěpného materiálu, které prošly mechanickými testy ve Spojeném království. Do řadové výzbroje Britské rýnské armády se však zbraň nikdy nedostala.
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V únoru 1958 – pouhých sedm měsíců po zadání zakázky – britské ministerstvo obrany projekt Blue Peacock definitivně a bez náhrady zrušilo. Rozhodnutí nebylo způsobeno bizarním nápadem se slepicemi ani technickou neschopností vyřešit zateplení (inženýři mezitím navrhli účinnější laminátovou izolaci pláště). Stopku vystavila kombinace tvrdé politické reality, nepřijatelného rizika pro civilní obyvatelstvo a zásadního posunu v jaderné taktice:
Smrtící radioaktivní spad: Na rozdíl od leteckých pum, které vybuchují ve výšce několika set metrů nad zemí a minimalizují lokální spad, měla mina Blue Peacock detonovat buď přímo na povrchu, nebo zakopaná pod zemí. Podzemní výbuch desetikilotunové nálože by vyvrhl do atmosféry statisíce tun silně radioaktivního prachu, kamení a zeminy. Vzhledem k převládajícímu západnímu a severozápadnímu proudění v Evropě by smrtící mrak radioaktivního spadu nezasáhl pouze postupující sovětské jednotky, ale v prvé řadě celou západní Evropu – včetně Nizozemska, Belgie a v nepříznivém případě i samotných Britských ostrovů. Politická nepřijatelnost vůči SRN: V květnu 1955 vstoupila Spolková republika Německo oficiálně do NATO a stala se plnoprávným spojencem. Plán, který počítal s tím, že britští ženisté v tajnosti uloží desítky obřích jaderných min pod německé mosty, hráze a města a v případě války promění celé německé regiony v neobyvatelnou radioaktivní pustinu, byl politicky absolutně neprůchodný. Pokud by se německá veřejnost a spolková vláda v Bonnu dozvěděly, že spojenci plánují jejich domovinu zničit vlastními atomovými zbraněmi, znamenalo by to okamžitý rozpad politické jednoty západního bloku. Taktická nepružnost sedmitunového kolosu: Zbraň o váze přes sedm tun a průměru téměř dva metry vyžadovala k přepravě a zakopání těžké ženijní jeřáby, nákladní tahače a desítky mužů. V dynamické manévrové válce, kde se linie fronty mohla posunout o desítky kilometrů během několika hodin, bylo zakopávání takových monster v terénu nerealizovatelné. Jakmile byla mina uložena a aktivována na osmidenní časovač, nebylo cesty zpět: kvůli systémům proti zneškodnění ji již nebylo možné bezpečně deaktivovat ani vykopat. Pokud by se situace na bojišti změnila, představovala mina gigantické riziko pro vlastní ustupující jednotky i civilní obyvatele. Nástup miniaturní jaderné munice: Konec padesátých let přinesl prudký rozvoj jaderné technologie. Podobně jako v oblasti strategických sil, kde se vedle těžkých bombardérů začaly prosazovat taktické i strategické jaderné zbraně nové generace, i pozemní síly získaly mnohem flexibilnější nástroje. Americká armáda vyvinula jaderné dělostřelecké granáty pro běžné houfnice ráže 203 mm a 155 mm a následně lehké přenosné nálože SADM Mk-54, které mohl do nepřátelského týlu dopravit jediný výsadkář. Potřeba obřích statických pozemních min definitivně pominula.
Příběh projektu Blue Peacock zůstává jednou z nejvýmluvnějších ukázek toho, do jakých extrémů dokázala vojenské inženýry zahnat panika rané studené války. Podobně jako americký
letající talíř Avrocar a další bizarní slepé uličky techniky téže éry, i britská atomová mina ukazuje fascinující střet mezi nekompromisními fyzikálními limity a zoufalou snahou o vojenskou převahu. Živé slepice v atomovém válci nebyly vtipem ani armádním šílenstvím, ale logickým, byť kuriózním důsledkem doby, kdy inženýři museli řešit jaderné problémy zítřka s elektronikou včerejška.