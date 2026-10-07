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Osmnáct mu nebylo ani deset dní, už přišel o řidičák

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Dennívýzva
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Osmnácté narozeniny měl sotva za sebou a už přišel o řidičák. Policisté zastavili mladíka v Žabokrkách na Náchodsku, kde místo povolené padesátky jel rychlostí 108 kilometrů za hodinu. Teď mu hrozí pokuta i zákaz řízení.
Osmnáct mu nebylo ani deset dní, už přišel o řidičák

Osmnáct mu nebylo ani deset dní, už přišel o řidičák

Zdroj: Policie ČR
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 07.10.2026 10:25

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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