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Rozhodly minuty. Čtyřicátníkovi vypovědělo srdce, život mu zachránili policisté

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Dennívýzva
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Pohotová reakce znojemských policistů zachránila život čtyřicátníkovi, jehož srdce přestalo bít. Pomoc dorazila během tří minut. Zatímco jeden z policistů začal s resuscitací, druhý připravil defibrilátor. Díky hlídce pak muž znovu nabyl vědomí.
Rozhodly minuty. Čtyřicátníkovi vypovědělo srdce, život mu zachránili policisté

Rozhodly minuty. Čtyřicátníkovi vypovědělo srdce, život mu zachránili policisté

Zdroj: PČR
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 08.10.2026 10:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

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