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Kreveta: obrněný drobek, kterého člověk degradoval na koktejl, přestože pod vodou provozuje vlastní civilizaci

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Kreveta má jeden zásadní problém s reputací: člověk ji příliš často potkává až ve chvíli, kdy už je růžová, oloupaná a leží vedle citronu. Tím pádem snadno zapomene, že před kulinářskou kariérou šlo o velmi slušně vybaveného korýše s očima na stopkách, deseti končetinami, plovacím aparátem pod zadečkem, schopností vystřelit pozpátku během zlomku sekundy a u některých druhů dokonce s profesní specializací „dentální hygiena pro ryby“.
Kreveta: obrněný drobek, kterého člověk degradoval na koktejl, přestože pod vodou provozuje vlastní civilizaci

Kreveta: obrněný drobek, kterého člověk degradoval na koktejl, přestože pod vodou provozuje vlastní civilizaci

Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 08.10.2026 10:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Žlutá kočka

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