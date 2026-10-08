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Osmiletý chlapec v Kozlově vjel do cesty dodávce. Na místě zasahoval vrtulník

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Vrtulník zasahoval v úterý 6. října po půl páté odpoledne v Kozlově na Jihlavsku. Jak informovala policejní mluvčí Dana Čírtková, došlo tam k dopravní nehodě, ve které figuroval i osmiletý chlapec.
Osmiletý chlapec v Kozlově vjel do cesty dodávce. Na místě zasahoval vrtulník

Osmiletý chlapec v Kozlově vjel do cesty dodávce. Na místě zasahoval vrtulník

Zdroj: Tomáš Kaser
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 08.10.2026 10:54

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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