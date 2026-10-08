Naty z Ulice zůstane v šoku. Pravda o tajném profilu ji nepříjemně překvapí

Kamila Hrušková z nekonečného seriálu Ulice čelí velmi složité rodinné situaci. Původně dobře míněný nápad s virtuální kamarádkou Darinou se totiž vyvinul nečekaným směrem. Matka dospívající dcery Natálky musí jít s pravdou ven a postavit se k následkům svého počínání čelem.
Z dobře míněné podpory velký problém
Kamila chtěla svou dceru chránit před nevyzpytatelným světem sociálních sítí. Po zveřejnění prvního videa jí samozřejmě neunikla spousta nepříjemných reakcí sledujících a rozhodla se zakročit. Někteří totiž nehodnotili pečení, ale to, jak vypadá. A mnohdy to bylo silně za hranou. „Když si natočila to první video, tak jsem si četla ty komentáře a bylo to otřesný,“ vysvětluje své pohnutky. Založila proto falešný profil pod jménem Darina, který měl sloužit výhradně jako psychická opora pro začínající tvůrkyni.
Omluva s výchovným podtextem
Hra na kamarádku ale přerostla do bližšího vztahu a Kamila si začala plně uvědomovat nutnost nápravy formou upřímného přiznání. „Chtěla jsem tě nějak podpořit, povzbudit tě. A proto vznikla Darina. Ne proto, abych tě jakkoliv kontrolovala,“ obhajuje své chování před zaskočenou dcerou.
Zároveň přidává důrazné varování před anonymním nebezpečím na internetu. Kamila uznává, že to byla velká chyba a měla jí to říct. Zároveň ji ale děsí, že by se takto svěřovala někomu cizímu. „Ale ty mi musíš slíbit, že budeš opatrnější, na to, s kým si píšeš. Teď jsem to byla já, ale co kdyby to byl nějakej úchyl!“ dodává ustaraně.
Rozhořčení nad nečekaným tajemstvím
Natálka reaguje na překvapivé odhalení pochopitelným hněvem a situaci vnímá jako narušení vzájemné důvěry. Atmosféru navíc zhoršuje zjištění ohledně zapojení dalších osob do této tajné akce. Kamila se totiž o svém trápení radila se sousedkou Karlou a také s Vladimírem, který nakonec prosadil ono tíživé přiznání. Naty těžce nese pocit, že byla nejspíš absolutně poslední osobou bez informací o skutečné identitě své fanynky.
Šance na brzké usmíření
Konfrontace naplno odhaluje odlišný pohled obou generací na bezpečné chování v online prostoru. Natálie razantně odmítá přehnanou péči rodičů a upozorňuje na svou zodpovědnost. „Vždyť se o mě přece s tátou nemusíte nějak bát! Já neplánuju nějakým úchylákům posílat svoje nahý fotky!“ ohrazuje se rázně.
Kamila plně uznává svůj přešlap, zoufale prosí o odpuštění a zklamaná Natálka po slovech „teď chci bejt ještě chvíli naštvaná“ nechává dveře k narovnání vztahů mírně pootevřené.
Premiérové díly seriálu Ulice sledujte vždy od pondělí do pátku od 18:30 na Nově a o den dříve jsou epizody ke zhlédnutí na ONEPLAY.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Serialovysvet.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (tv.nova, Ukázka z Ulice).