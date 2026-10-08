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Naty z Ulice zůstane v šoku. Pravda o tajném profilu ji nepříjemně překvapí

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Kamila ze seriálu Ulice se rozhodla přiznat dceři Natálce založení falešného profilu. Dobře míněná snaha o ochranu na síti končí velkou hádkou.
Kamila bude mít co vysvětlovat, Ulice

Kamila bude mít co vysvětlovat, Ulice

Zdroj: FOTO:Distr. TV Nova
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 08.10.2026 11:13

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Seriálový svět

Seriálový svět je místem pro všechny, kteří rádi sledují televizní i streamovací tvorbu a chtějí vědět víc o svých oblíbených titulech. Přináší zajímavosti ze seriálového prostředí, informace o nových i zavedených pořadech, jejich postavách, hercích a dění před kamerou i v zákulisí.Vedle...

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