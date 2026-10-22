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Kožená bunda není jen černý křivák: Inspirujte se, jak ji letos nosit

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Kožená bunda patří mezi kousky, které dokážou změnit charakter celého outfitu. S džínami působí ležérně, přes romantické šaty vytváří zajímavý kontrast a v kombinaci s elegantními kalhotami může překvapivě dobře fungovat i v kanceláři. Klasický černý křivák přitom není jedinou možností. Do popředí s
Kožená bunda není jen černý křivák: Inspirujte se, jak ji letos nosit

Kožená bunda není jen černý křivák: Inspirujte se, jak ji letos nosit

Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 22.10.2026 16:46

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Tento článek byl publikován ze zdrojů GrapesMag

GrapesMag.cz reflektuje svět, ve kterém se střetává autenticita s nánosem očekávání, individualita s tlakem doby. Styl textů je neformální, přímý a často nese lehce kritický odstín – ale právě díky tomu působí autenticky a blízko svým čtenářům. Obsah zaujme ty, kteří chtějí víc než jen přehled...

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