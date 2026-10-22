Kožená bunda není jen černý křivák: Inspirujte se, jak ji letos nosit

Od motorkářské uniformy k módní klasice
Kožená bunda má za sebou dlouhou cestu. Z praktického oděvu spojovaného s motocyklisty a později také s hudebními subkulturami se postupně stala stálicí každodenní módy. Dnes už nemusí mít podobu černého křiváku s kovovými zipy. Vedle něj najdeme oversized bombery, kratší bundy do pasu, minimalistické modely i kožené kabátky připomínající košile.
Právě rozmanitost střihů je důvodem, proč se kožená bunda nemusí omezovat na jeden styl. Zatímco přiléhavější model s výrazným kováním dodá outfitu rockový nádech, jednodušší bunda bez zbytečných detailů může působit téměř minimalisticky. Volnější bomber zase dobře zapadne do ležérního šatníku.
Na podzim se vyplatí myslet také na vrstvení. V teplejších dnech stačí tričko, při poklesu teplot přidejte tenký svetr nebo rolák. Důležité je, aby bunda poskytovala dostatek prostoru pro další vrstvu a v ramenou ani rukávech neomezovala pohyb.
PŘEČTĚTE SI TAKÉ: VYHRAJTE MISTROVSTVÍ SVĚTA VE VRSTVENÍ: TIPY NA PODZIMNÍ OUTFITY, VE KTERÝCH NEBUDETE VYPADAT JAKO CIBULE Foto: Carlijn Haveman / OSLRW Kožená bunda a sportovní oblečení? Proč ne
Kontrast mezi pevnější strukturou kožené bundy a pohodlnými sportovními kousky dokáže vytvořit outfit, který působí uvolněně, ale ne nedbale. Vyzkoušejte například kombinaci černého křiváku, šedé mikiny, rovných džínů a jednoduchých tenisek. Pokud dáváte přednost pohodlnějšímu oblečení, můžete džíny vyměnit za kvalitní joggery.
Pozornost věnujte především proporcím. K objemné mikině se hodí bunda, která počítá s další vrstvou, zatímco kratší a užší model lépe vynikne s tenčí mikinou nebo jednoduchým tričkem. Pokud jsou volné oba kousky, pomůže vyvážit siluetu rovnějšími kalhotami nebo výraznější obuví.
Nemusíte se držet pouze černé a šedé. Tmavě hnědá bunda se dobře doplňuje s krémovou mikinou, zatímco vínová může být výrazným prvkem jinak neutrálního outfitu.
PŘEČTĚTE SI TAKÉ: ZAOSTŘENO NA BUNDY A KABÁTY: PODZIMNÍ TRENDY KOUSKY, KTERÉ LETOS MUSÍTE MÍT V ŠATNÍKU Foto: Noor-u-Nisa Khan / CPHFW Přes šaty vytvoří kožená bunda zajímavý kontrast
Kožená bunda dokáže změnit charakter romantických šatů, aniž by potlačila jejich ženskost. Květované midi šaty s černým křivákem a kotníkovými botami získají výraznější nádech, zatímco jednoduché saténové šaty s minimalistickou bundou mohou fungovat i jako základ večerního outfitu.
Klíčem je kontrast materiálů a střihů. Pevnější kůže vynikne vedle splývavé viskózy, jemného saténu nebo lehké průsvitné látky. Pokud mají šaty výrazný vzor, zbytek kombinace můžete nechat jednodušší. U jednobarevných modelů si naopak můžete dovolit výraznější boty, kabelku nebo šperky.
S příchodem chladnějších dnů nemusíte letní šaty odkládat na dno skříně. Přidejte neprůhledné punčocháče, pevnější obuv a podle potřeby teplejší vrstvu. Kožená bunda ale sama o sobě nenahradí kabát do skutečně chladného počasí, proto se vyplatí přizpůsobit kombinaci aktuálním teplotám.
PŘEČTĚTE SI TAKÉ: ZAPOMEŇTE NA KALHOTY: INSPIRUJTE SE TRENDY OUTFITY SE SUKNĚMI, SE KTERÝMI NA PODZIM NEŠLÁPNETE VEDLE Foto: Noor-u-Nisa Khan / CPHFW Černá na černé stále funguje, ale rozhodují materiály
Monochromatický outfit je jednoduchý způsob, jak vytvořit promyšlenou kombinaci bez složitého ladění barev. Černá kožená bunda, černé kalhoty a jednoduchý top mohou působit elegantněji, než by se na první pohled zdálo. Rozhodující však není jen barva, ale také struktura jednotlivých materiálů.
Zkuste spojit hladkou kůži s bavlněným tričkem, denimem nebo jemnou pleteninou. Rozdílné povrchy dodají outfitu hloubku, aniž by bylo potřeba přidávat další barvy. Zajímavě může působit také kombinace s vlněnými kalhotami nebo sukní, která celý vzhled posune o něco blíž k elegantnímu stylu.
Stejný princip funguje u dalších neutrálních odstínů. Čokoládově hnědá bunda s kalhotami v podobném tónu a krémovým topem působí sladěně, ale ne příliš strojeně. Pokud chcete vytvořit zajímavější celek, pracujte s různými odstíny jedné barvy místo hledání naprosto identických tónů.
PŘEČTĚTE SI TAKÉ: STYLOVÝ PODZIM OD HLAVY AŽ K PATĚ: INSPIRUJTE SE OUTFITY, KTERÉ JSOU JAKO STVOŘENÉ PRO OBDOBÍ PADAJÍCÍHO LISTÍ Foto: Noor-u-Nisa Khan / CPHFW Denim je sázka na jistotu, ale záleží na střihu
Kožená bunda a džíny tvoří klasickou dvojici, která nepotřebuje mnoho dalších prvků. Bílým tričkem, rovnými modrými džínami a černou bundou vytvoříte základ pro každodenní outfit. Tenisky mu dodají sportovnější charakter, mokasíny nebo kotníkové boty zase uhlazenější vzhled.
Pokud chcete kombinaci posunout dál, zaměřte se na proporce. Kratší bunda do pasu zvýrazní linii pasu a dobře se doplňuje s džínami s vyšším pasem. Volnější bomber může naopak fungovat s rovnými nebo širšími nohavicemi, které zachovají uvolněný charakter celého outfitu.
Zajímavou alternativou jsou také denimové sukně. V kombinaci s koženou bundou, jednoduchým svetrem a vysokými kozačkami vytvoří podzimní outfit, který se obejde bez džínů, ale stále působí ležérně.
Dvojitý denim nemusí být tabu. Džínová košile pod koženou bundou je nenápadný způsob, jak do outfitu přidat další texturu. Pokud chcete, aby celek působil sladěně, můžete zvolit podobné odstíny denimu. Kontrastní odstíny zase vytvoří uvolněnější dojem.
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Černá kožená bunda zůstává univerzální klasikou, ale pokud hledáte alternativu, stojí za pozornost i další odstíny. Hnědá působí měkčeji a dobře se kombinuje s krémovou, béžovou, khaki nebo tmavě modrou. Vínová a sytě červená naopak dokážou převzít hlavní roli v celém outfitu.
Právě výraznější barvy se hodí ve chvíli, kdy chcete oživit jinak jednoduchý šatník. Vínovou bundu zkombinujte s černými kalhotami a bílým tričkem, případně ji doplňte tmavým denimem. Čokoládově hnědý model zase vynikne s krémovým svetrem, modrými džínami a hnědými botami.
Pokud už jednu černou bundu máte, jiná barva může být způsobem, jak rozšířit možnosti svého šatníku bez zásadní změny osobního stylu. Nemusíte přitom měnit celý outfit. Často stačí vyměnit jediný výrazný kus a zbytek nechat v neutrálních tónech.
PŘEČTĚTE SI TAKÉ: ČERNÁ MÁ KONKURENCI: ODHALTE TAJEMSTVÍ STYLINGU BARVY, KTERÁ DODÁ ŠATNÍKU NOVÝ ROZMĚR Kožená bunda může fungovat i do práce
Záleží především na pracovním prostředí a jeho pravidlech oblékání. Do velmi formální kanceláře nemusí být klasický křivák nejvhodnější volbou, v prostředí se smart-casual dress codem však může dobře doplnit elegantnější kousky.
Pokud chcete vytvořit uhlazenější outfit, sáhněte po bundě s čistými liniemi a minimem kovových detailů. Kombinujte ji s košilí, kalhotami s puky a mokasíny. Další možností je jednoduchá bunda přes midi sukni a jemný úplet. Důležité je, aby bunda nepůsobila příliš sportovně a dobře zapadala do celkové siluety.
Alternativou je také kožený blazer, který propojuje vzhled klasického saka s výraznější strukturou kůže. Díky střihu se snadněji kombinuje s elegantními kalhotami nebo sukní a může být vhodnější volbou pro prostředí, kde se očekává formálnější oblečení.
Výhodou obou variant je jejich využitelnost i po práci. Stačí vyměnit pracovní kabelku za menší crossbody, přidat výraznější šperky nebo zvolit večerní obuv a outfit získá jiný charakter bez nutnosti převlékat se od základu.
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Při výběru kožené bundy se vyplatí myslet nejen na aktuální trendy, ale také na to, s čím budete bundu skutečně nosit. Pokud hledáte univerzální model, který využijete několik sezón, zaměřte se na střih, který odpovídá vašemu šatníku. Klasický křivák se hodí k džínům i šatům, jednoduchý model bez výrazného kování se snáze kombinuje s elegantními kousky a volnější bomber nabídne více prostoru pro vrstvení.
Důležitá je také délka. Kratší bunda může dobře doplnit kalhoty s vyšším pasem, zatímco model sahající k bokům se snadno kombinuje s různými střihy kalhot i sukní. Při zkoušení si oblečte také svetr, který pod bundou běžně nosíte. Zjistíte tak, zda vás materiál neomezuje v pohybu a jestli rukávy ani ramena nejsou příliš těsné.
Kožená bunda nemusí být výrazným módním prohlášením. Někdy nejlépe funguje právě jako vrstva, která propojí jednotlivé části outfitu. Ať už dáte přednost černé klasice, hnědému modelu nebo barevnější variantě, největší smysl má taková bunda, kterou dokážete snadno začlenit do svého každodenního stylu.
Zdroje: Real Simple, Marie Claire, Vogue, Pinterest