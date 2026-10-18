Černá má konkurenci: Odhalte tajemství stylingu barvy, která dodá šatníku nový rozměr

Proč si vínová drží své místo v módě
Vínová má jednu výhodu, kterou výrazně červená ani klasické neutrální
barvy nenabízejí ve stejné míře: dokáže být nápadná, aniž by působila křiklavě. Je dostatečně sytá, aby oživila jednoduchý outfit, a zároveň dostatečně tmavá, aby se snadno kombinovala s barvami, které už pravděpodobně máte v šatníku.
Právě tato vlastnost pomáhá vysvětlit, proč se z ní stal opakovaně využívaný módní odstín. Nejde jen o barvu spojenou s podzimními kolekcemi. V posledních sezónách se objevuje také na jarním a letním oblečení. Značka Gucci ji například zařazovala do kolekcí pro jaro a léto 2024 i 2026, zatímco na podzim a v zimě 2026 ji návrháři využili mimo jiné v kolekcích Miu Miu a Louis Vuitton. Vínová tak není jen sezónním výstřelkem, ale vrací se v různých podobách a materiálech.
Její další výhodou je přizpůsobivost. V kombinaci s černou a koženými materiály působí lehce rockově, s krémovou nebo béžovou získává jemnější charakter a vedle světle modré může působit svěžeji. Nemusíte proto měnit celý šatník, abyste ji do něj zařadili.
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Pod označeními burgundy, bordeaux, oxblood nebo merlot se skrývají příbuzné odstíny tmavě červené, jejichž barevné podtóny se mohou lišit. Souhrnně bývají označovány také jako vínová. V
módě neexistuje zcela jednotná hranice, která by všechny tyto názvy přesně oddělovala.
Obecně bývá oxblood velmi tmavá červená s hnědými či téměř černými podtóny. Burgundy může působit o něco červeněji nebo fialověji, zatímco bordeaux připomíná hlubokou barvu červeného vína. Konkrétní odstín se ale může lišit podle výrobce i materiálu.
Při výběru se proto neřiďte pouze názvem na visačce. Pokud chcete vytvořit tlumený, elegantní outfit, sáhněte po tmavší vínové s hnědými podtóny. Sytější červenofialová zase může být zajímavým akcentem vedle šedé, tmavě modré nebo světle růžové.
PŘEČTĚTE SI TAKÉ: BURGUNDY JE NOVÁ ČERNÁ: INSPIRUJTE SE OUTFITY JAKO OD MÓDNÍHO PROFESIONÁLA Foto: Noor-u-Nisa Khan / CPHFW Od kabátů až po kabelky: Jak vybrat správný kousek
Vínová se nemusí omezovat na vlněné kabáty, pletené svetry nebo kožené kotníkové boty. Uplatní se také na sakách, kalhotách, sukních, šatech a doplňcích. Záleží především na tom, jak výraznou roli jí chcete v outfitu přisoudit.
Pokud s touto barvou teprve začínáte, vyzkoušejte kabelku, pásek nebo boty. Vínová kabelka doplní například bílé tričko, rovné džíny a jednoduché sako, aniž by bylo nutné přidávat další výrazné prvky. Podobně fungují tmavě červené baleríny nebo mokasíny, které mohou nahradit obvyklou černou obuv.
Odvážnější variantou jsou vínové kalhoty, sako nebo kabát. V jejich případě je vhodné nechat barvu vyniknout a zbytek kombinace postavit na jednodušších odstínech. Krémový svetr, šedé tričko nebo tmavě modré džíny vytvoří dostatečně klidný základ.
Důležitý je také materiál. Hladká nebo lakovaná kůže zvýrazní sytost barvy a dodá jí výraznější charakter. Samet se hodí pro slavnostnější příležitosti, zatímco vlna, kašmír a bavlna umožňují začlenit vínovou do běžného šatníku. Satén může působit elegantně, ale ve spojení s jednoduchými střihy nemusí být vyhrazený pouze na večer.
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Vínová může v některých
outfitech nahradit černou, nelze ji však považovat za stejně univerzální neutrální barvu. Její výhodou je spíše to, že dokáže dodat hloubku kombinacím, které by jinak působily příliš jednoduše. Černá
Černá a vínová představují snadnou volbu pro ty, kteří dávají přednost tmavšímu šatníku. Černé kalhoty, vínové sako a jednoduchý top vytvoří výraznější kombinaci, která se hodí do města i na večerní příležitosti. Pokud chcete outfit odlehčit, přidejte světlou kabelku nebo obuv.
Béžová nebo krémová
Béžová a krémová sytost vínové zjemňují. Vínová sukně s krémovým svetrem nebo tmavě červené boty vedle béžových kalhot působí vyváženě a nevyžadují další výrazné barvy.
Šedá
Šedá pomáhá vytvořit minimalistický outfit. Vínový svetr vedle šedých kalhot nebo kabát v tomto odstínu doplněný šedou šálou je vhodnou volbou, pokud chcete kombinovat barvy bez příliš velkého kontrastu.
Modrá nebo denim
Modrá a denim jsou zajímavou alternativou k tradičním podzimním kombinacím. Světle modré džíny vínovou opticky odlehčí, zatímco námořnická modrá jí dodá uhlazenější charakter. Právě spojení tmavě červené a modré může být příjemnou změnou oproti černé.
Pokud chcete experimentovat, vyzkoušejte také vínovou s pudrově růžovou. Kontrast mezi hlubokým červeným odstínem a jemnou růžovou vytváří měkčí, méně očekávanou kombinaci, která se hodí zejména na jaře.
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V chladnějších měsících se vínová přirozeně nabízí na kabátech, svetrech, kožených botách a doplňcích z teplejších materiálů. Nemusíte ji ale nosit pouze v kombinaci s hnědou, černou nebo šedou. Zajímavý výsledek přinese i spojení několika různých textur, například hladké kůže, vlny a jemného úpletu.
Na jaře zkuste tmavě červenou košili s bílými kalhotami nebo vínovou kabelku doplněnou světlým denimem. Pokud dáváte přednost sukním, můžete sáhnout po lehčím modelu v tomto odstínu a zkombinovat ho s jednoduchým topem v krémové barvě. Vínová tak zůstane hlavním barevným prvkem, aniž by outfit působil příliš těžce.
V létě se vyplatí dát přednost vzdušnějším materiálům a jednodušším střihům. Vínové sandály, lehká košile nebo menší kabelka mohou doplnit bílé šaty i světle modrý denim. Pokud chcete výraznější barevnou kombinaci, zkuste vínovou s pudrově růžovou nebo světle modrou.
Zajímavou možností je také monochromatický outfit. Nemusíte hledat jednotlivé kousky ve zcela totožném odstínu. Naopak, kombinace tmavě vínových kalhot, světlejšího topu a doplňků v podobném tónu může působit přirozeněji. Rozdílné materiály navíc zabrání tomu, aby celek vypadal ploše.
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Vínová si své místo v šatníku neudržuje jen díky podzimním kabátům a kozačkám. Její předností je možnost měnit výsledný dojem podle odstínu, střihu, materiálu i barev, se kterými ji spojíte. Pokud nechcete každou sezónu pořizovat nové trendy kousky, může být právě dobře zvolený vínový doplněk způsobem, jak obměnit známé kombinace bez zásadní změny šatníku.
Zdroje: British Vogue, Cosmopolitan, Elle, Harper’s Bazaar