Jeden z podzimních trendy kousků možná už máte v šatníku: Jeho popularitu dokazuje i Kate Middleton

Co je vlastně heritage blazer?
Upcycling, vintage a nákupy v second handech už dávno nejsou záležitostí několika módních nadšenců. Čím dál více se vracíme k myšlence, že
oblečení nemusí být nové, aby vypadalo dobře. A právě tady přichází na scénu heritage blazer, tedy sako inspirované tradiční britskou módou, klasickým krejčovstvím a venkovskou estetikou.
Typické jsou pro něj kostky, vzor rybí kosti, výraznější struktura a materiály jako tvíd nebo vlna. Střih může být přiléhavější i uvolněnější, jednořadý i dvouřadý. Heritage blazer přitom nemusí být skutečně starý ani pocházet ze second handu. Rozhodující je především jeho vzhled a odkaz na tradiční styl.
Pro podzimní sezónu se tento typ saka nabízí zejména díky zemitým barvám, strukturovaným materiálům a možnosti vrstvení. Výsledný
outfit ale nemusí působit konzervativně. Rozhoduje především to, s čím blejzr zkombinujete.
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Možná máte doma staré sako po mamince, babičce nebo tetě. A pokud ne, můžete navštívit second hand. Kostkovaná saka a vlněné blejzry se v
šatnících objevovaly dávno předtím, než se pro jejich estetiku vžil současný módní termín.
Při výběru staršího kousku se zaměřte především na stav materiálu, podšívky, švů a zapínání. Důležitá je také ramenní linie a to, zda sako dobře sedí v oblasti zad. Drobné nedokonalosti nebo lehce patinovaný vzhled nemusí být na škodu, poškozená látka či vytahaná podšívka už ale mohou životnost oděvu výrazně zkrátit.
Heritage blazer navíc nemusí dokonale odpovídat současným představám o střihu. Výraznější ramena nebo nezvykle široké klopy mohou být právě tím detailem, který z něj udělá zajímavý prvek outfitu.
Jak heritage blazer nosit?
Nejjednodušší cestou, jak nosit heritage blazer, je kombinace s denimem. Bílé tričko, rovné džíny a mokasíny vytvoří outfit, který funguje do města i na neformální pracovní schůzku. Kabelka v koňakovém, čokoládově hnědém nebo vínovém odstínu mu pak dodá podzimní barevnost.
Pokud dáváte přednost ženštějším kombinacím, zkuste sako přehodit přes jednoduché midi šaty nebo saténovou sukni. Pro výraznější kontrast ho naopak doplňte širokými džínami a robustní obuví. A milovnice androgynnější módy mohou sáhnout po roláku a cigaretových kalhotách.
Nemusíte se přitom držet pouze klasické černé, šedé nebo hnědé. Výraznější kostka může fungovat i s barevným topem nebo doplňky, které zopakují jeden z jejích méně nápadných odstínů.
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U heritage blazeru může volnější střih působit přirozeně, ale oversized model není jedinou správnou volbou. Důležitější než samotná velikost je celková silueta.
Dlouhé sako s výraznými rameny vytvoří jiný dojem než kratší jednořadý blejzr. První může působit výrazněji a strukturovaněji, druhý se snáze začlení do každodenního šatníku. Při zkoušení sledujte především to, jestli vás sako neomezuje v pohybu a jestli ramenní švy a délka rukávů odpovídají zamýšlenému vzhledu.
Hrajte si s texturou
Vedle střihu je právě materiál tím, co rozhoduje o výsledném dojmu. Tvíd, vlna nebo výrazně strukturovaná látka vyniknou vedle hladkého úpletu, saténu či kůže. Kombinování různých povrchů navíc dodá hloubku i outfitu, který pracuje pouze s několika barvami.
Zkuste například šedé tvídové sako s vínovou sukní, černými punčochami a vysokými kozačkami. Hnědý blejzr zase dobře doplní krémový úplet a kožené doplňky.
Zajímavou možností je také kombinování vzorů. Kostka může fungovat s proužky nebo drobnějším motivem, pokud jednotlivé prvky propojuje podobná barevnost. Pokud si nejste jistí výsledkem, začněte dvěma vzory různé velikosti a zbytek outfitu nechte jednodušší.
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Jedním z aktuálních příkladů nošení heritage blazeru je Catherine, princezna z Walesu, která 24. září 2026 navštívila organizaci The Forward Trust v anglickém Southend-on-Sea. Pro tuto příležitost zvolila hnědý dvouřadý kostkovaný blejzr Max Mara, který doplnila hnědým úpletem, kalhotami v čokoládovém odstínu a vínovými mokasínami Boden.
Zajímavé je, že stejné sako už dříve oblékla při jiné příležitosti. Tentokrát ho ale zkombinovala s tlumenou barevnou paletou, díky níž vynikla především jeho kostka a strukturovaný střih.
Outfit Kate Middleton je ukázkou toho, že heritage blazer nemusí být součástí formálního kompletu ani vyžadovat složité doplňky. Stačí několik dobře zvolených kousků, které nechají vyniknout samotné sako. Pokud tedy letos hledáte nový podzimní kousek, nejprve se podívejte do vlastního šatníku. Možná v něm už jeden čeká.
Zdroje: Who What Wear, Red magazine, Instagram