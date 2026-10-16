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Jeden z podzimních trendy kousků možná už máte v šatníku: Jeho popularitu dokazuje i Kate Middleton

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Co mohou mít společného sekáče, skříň po mamince, britský venkov a současná móda? Heritage blazer. Ten se vrací do podzimních šatníků a ukazuje, že některé módní kousky mají mnohem delší životnost než trendy ze sociálních sítí. A to nejlepší? Jeho styling může být až překvapivě jednoduchý.
Jeden z podzimních trendy kousků možná už máte v šatníku: Jeho popularitu dokazuje i Kate Middleton

Jeden z podzimních trendy kousků možná už máte v šatníku: Jeho popularitu dokazuje i Kate Middleton

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 16.10.2026 16:29

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Tento článek byl publikován ze zdrojů GrapesMag

GrapesMag.cz reflektuje svět, ve kterém se střetává autenticita s nánosem očekávání, individualita s tlakem doby. Styl textů je neformální, přímý a často nese lehce kritický odstín – ale právě díky tomu působí autenticky a blízko svým čtenářům. Obsah zaujme ty, kteří chtějí víc než jen přehled...

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