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Památku zavražděné lékařky připomíná nová kaplička. Přispěla na ni veřejnost

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Tragický příběh osmadvacetileté lékařky otřásl celým Českem. Mladou ženu připravil o život její kolega a dnes už bývalý primář Domažlické nemocnice. Ve věznici si odpykává 28letý trest. Nic už ale rodině nevrátí milovanou Míšu. Její památku teď připomíná nová kaplička u Brnířova na Domažlicku.
Památku zavražděné lékařky připomíná nová kaplička. Přispěla na ni veřejnost

Památku zavražděné lékařky připomíná nová kaplička. Přispěla na ni veřejnost

Zdroj: Kaplička pro Míšu
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 20.10.2026 10:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

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