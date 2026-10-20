Chorý vztyčil prostředníček a schytal kritiku ze všech stran. Psycholog Jelínek vidí kořeny problému v jeho dětství

Sobota 17. října, Fortuna Arena, 55. minuta utkání Slavie s Hradcem Králové. Chorý jde k zemi po souboji s obráncem Tomášem Petráškem, drží se za nos a čeká na hvizd. Ten nepřijde. Kamery pak zachytí zdvižený prostředníček a sudí Jan Všetečka vytáhne červenou kartu. Do zápisu napsal formulaci, kterou následně citovala média: „zdvižený prostředníček směrem k rozhodčímu“. Slavia dohrávala v deseti a remizovala 0:0. O dva dny později trenér Jindřich Trpišovský oznámil, že Chorý už za Slavii nenastoupí. S kritikou přitom jako první přišel právě on, ne novináři. Teď jde o víc než jednu kartu. Slavia musí spočítat, kolik ji stojí útočník, jehož góly se pravidelně vyvažují vyloučeními.
Trenér, experti, rozhodčí. Nikdo se ho nezastal
Nejtvrdší slova zazněla z vlastní kabiny. Trpišovský bezprostředně po zápase mluvil o „naprosto stupidní věci“. Chování svého útočníka označil za neomluvitelné a podle něj Chorý „překročil hranici“. Nejdřív oznámil, že hráč s týmem nepoletí do Istanbulu na zápas s Fenerbahce. Na tiskové konferenci 19. října, kterou zachytila ČTK, šel ještě dál: Chorý už slávistický dres neoblékne.
Druhá vlna kritiky přišla z pořadu TIKI-TAKA na Oneplay Sport, jehož debatu shrnul iSport. Každý z hostů mířil na jinou věc:
- Tomáš Řepka přiznal, že sám podobná gesta rozdával, ale nikdy ne směrem k rozhodčím. Chorého varoval, že po něm sudí „půjdou“ a budou si ho hlídat víc než ostatní.
- Radek Smoleňák nepovažoval za největší problém samotné gesto, víc mu vadilo přehrávání po souboji s Petráškem. Podle něj se Petrášek Chorého hlavy ani nedotkl. Celé to nazval trapným a připomněl, že kdo rozdává, musí umět i přijímat.
- Václav Němeček popsal situaci ještě konkrétněji: Chorý měl podle něj hlavu „metr“ od soupeře, a přesto si pak kontroloval, jestli nekrvácí.
- Marian Jelínek gesto nepřeskočil, ale řešil hlavně to, co se v takové chvíli děje v hlavě hráče.
Výklad Smoleňáka a Němečka vychází z televizních záběrů. Samostatné oficiální stanovisko ke kontaktu s Petráškem zatím neexistuje. Livesport k tomu napsal, že k nedovolenému zákroku „podle všeho nedošlo“.
Třetí hlas patří rozhodčím. Bývalí sudí Pavel Královec a Pavel Mareš v pořadu Odpískáno označili vyloučení za správné. Královec dodal, že by nezáleželo ani na tom, komu gesto patřilo. Pohoršující a urážlivé gesto podle něj znamená červenou kartu bez ohledu na adresáta. Spoluhráči podle všeho situaci zpočátku vůbec neviděli. Kapitán Tomáš Holeš na klubovém webu jen převyprávěl, co mu sudí vysvětlil.
Na straně Chorého tak nezůstal nikdo: ani vlastní trenér, ani experti, ani lidé, kteří kartu posuzují profesionálně.
Jelínek: s fakáčem se nikdo nenarodí
Nejvíc pozornosti vzbudil mentální kouč Marian Jelínek. Jeho výklad totiž míří od jednoho gesta k tomu, co se v člověku mohlo budovat roky. Chorý se podle něj „s fakáčem nenarodil“. Možná od dětství reagoval přehnaně emotivně a okolí to tolerovalo. Vědomá reakce se pak podle Jelínka mohla postupně přesunout do podvědomí a stát se automatickým vzorcem.
Jelínek tenhle mechanismus popisuje obecně. Jakmile podle něj „naskočí emoční řízení“, sportovec jedná, aniž by to měl pod kontrolou. Jeden nadává, druhý je agresivní, třetí rozbije raketu nebo hokejku. Chorý v tomhle scénáři po pocitu křivdy zvedne prostředníček.
Jelínkova slova je ale potřeba číst přesně. Netvrdí, že zná Chorého dětství, a nestanovuje diagnózu. Používá slovo „možná“ a nabízí hypotézu, jak naučené vzorce chování obecně vznikají. Psychologický soud o konkrétním člověku by vyžadoval osobní práci s ním, o které zdroje nic neříkají.
Sportovní psychologie s jeho logikou nicméně souzní. Americká asociace pro aplikovanou sportovní psychologii (AASP) popisuje emoce jako něco, co může výkon pohánět i brzdit, a jejich regulaci jako trénovatelnou dovednost. Pracuje se směrováním pozornosti, vnitřní řečí, dechem, přerámováním situace a hlavně s předem připravenými reakcemi typu „když se stane tohle, udělám tamto“. U hráče, jehož spouštěčem je neodpískaný faul, by to v praxi mohlo znamenat jednoduchou rutinu: pár vteřin odstupu, ruce dolů a komunikaci s rozhodčím jen přes kapitána. Podle nás by právě tahle nenápadná věc Slavii ušetřila víc bodů než kterýkoli taktický plán.
Jelínek pro kontrast zmínil ragby. Kodex chování World Rugby výslovně zakazuje urážet a zastrašovat rozhodčí a používat vůči nim hrubá slova či gesta. Ragby přitom není sport bez emocí. Respekt k sudímu je tam ale vnímaný jako součást hry, ne jako dobrovolný bonus.
Čtyři červené za dvě sezony
Kdyby šlo o první prohřešek, celá kauza by skončila jednozápasovým stopem a omluvou. Jenže Chorý stejnou chybu opakuje. Databanka iDNES mu v české lize připisuje 271 zápasů, 85 gólů, 54 žlutých a 4 červené karty. Na celou kariéru to vychází zhruba na jedno vyloučení za 68 utkání, což by samo o sobě nikoho nepoplašilo.
Všechny čtyři červené ale přišly v posledních dvou sezonách ve Slavii, tři v ročníku 2025/26 a jedna teď. Podle oficiálního webu Chance Ligy za tu dobu odehrál 32 ligových zápasů. Spočítali jsme, že ve slávistickém období dostává červenou zhruba každý osmý zápas. Proti kariérnímu průměru je to osminásobně vyšší tempo.
Statistiku doplnil iSport srovnáním s Řepkou, symbolem tvrdého českého obránce. Oba mají v nejvyšší české soutěži shodně čtyři červené. Řepka k nim podle iSportu přidal tři v anglické Premier League a šest v Itálii. U italských karet se databáze rozcházejí v tom, zda jde čistě o Serii A, nebo o všechny soutěže v dresu Fiorentiny. Rozdíl mezi oběma hráči je ale jinde. Řepka byl obránce, jehož karty často patřily k jeho stylu hry. Chorý je útočník, který v posledních dvou letech dostává vyloučení za reakce, ne za zákroky.
Proto zní Řepkovo varování logicky. Hráč s takovou pověstí má u sudích menší toleranci, protože od něj očekávají právě to, co už několikrát předvedl.
Kolik zápasů mu hrozí
Disciplinární komise k 20. říjnu nerozhodla; Chorého agent David Nehoda potvrdil, že na verdikt čekají. Rámec ale dává Disciplinární řád FAČR. Paragraf 45 trestá pohoršující, urážlivé nebo ponižující chování vůči delegované osobě:
|Kvalifikace
|Zákaz činnosti
|Alternativa
|§ 45 odst. 1: základní skutková podstata
|2 až 6 týdnů
|pokuta do 100 000 Kč nebo fotbalově prospěšná činnost
|§ 45 odst. 2: zvlášť hrubá forma
|4 týdny až 9 měsíců
|pokuta do 250 000 Kč
Slavia hraje 24. října doma s Mladou Boleslaví a 31. října v Jablonci. Při dvoutýdenním minimu by Chorý přišel nejméně o tyto dva zápasy. Jde ovšem o naše dedukci z kalendáře a sazeb, ne o potvrzený trest. Opakované prohřešky mohou komisi vést k horní hranici sazby.
Disciplinární trest navíc ztrácí na významu, protože klubový verdikt už padl. Trpišovský řekl, že Chorý za Slavii nenastoupí, a o jeho budoucnosti se mělo jednat po návratu z Istanbulu.
Body se zatím počítají, reputace ne
Tabulka Slavii zatím chrání. Po 11. kole je bez porážky s osmi výhrami a třemi remízami, skóre 26:6 a 27 body. Před Libercem a Mladou Boleslaví má náskok sedm bodů, podrobně to ukazuje oficiální detail utkání s Hradcem i ligová tabulka. Paradoxně Slavia v oslabení herně ožila. Tlačila, ale gól nedala, a remíza ji stála dva body.
Sportovní ztráta je ovšem znát. Chorý dal v aktuální sezoně 4 góly v 8 ligových zápasech a v minulé byl se 17 trefami ve 24 utkáních nejlepším ligovým střelcem Slavie. Takového hrotového útočníka nejde přes noc nahradit, tím méně uprostřed podzimu s evropským programem.
Klub se přesto rozhodl, že se bez něj obejde. Podle ČTK mu ve Slavii po sezoně končí smlouva a ve hře bylo prodloužení, které po incidentu padlo. Slavia po něm přitom už dříve chtěla podzim bez nesportovního chování. Nehoda teď mluví o variantách v Řecku, Polsku nebo na Kypru a naznačuje i Saúdskou Arábii a Dubaj.
Podle nás tu Slavia nerozhodla podle jednoho prostředníčku, ale podle celé řady prohřešků. Každá červená karta znamenala ztracené minuty, oslabení a body, které musel tým dohánět bez svého útočníka. U Chorého se ta cena v posledních dvou letech zvedala, až převýšila to, co přinášely jeho góly.
Ze všech výroků posledních dnů nakonec nejvíc sedí Smoleňákova poznámka, že kdo rozdává, musí umět i přijímat. Chorý roky rozdával obráncům tvrdé souboje. Neodpískaný faul nepřijal a rozhodnutí o jeho budoucnosti tentokrát učinili jiní.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner