Padesát odstínů temnoty: Rituály před intimními scénami, pocta matce a výměna režisérky kvůli neshodám s autorkou

Padesát odstínů temnoty, FOTO: © Universal Pictures, distr. TV Nova Padesát odstínů temnoty, FOTO: © Universal Pictures, distr. TV Nova Padesát odstínů temnoty, FOTO: © Universal Pictures, distr. TV Nova Padesát odstínů temnoty, FOTO: © Universal Pictures, distr. TV Nova Padesát odstínů temnoty, FOTO: © Universal Pictures, distr. TV Nova Padesát odstínů temnoty, FOTO: © Universal Pictures, distr. TV Nova Padesát odstínů temnoty, FOTO: © Universal Pictures, distr. TV Nova
Erotický romantický film Padesát odstínů temnoty z roku 2017 přinesl do populární série hned několik nečekaných úprav. Tvůrci vyslyšeli divácké stížnosti a hlavnímu hrdinovi povolili nošení mužného strniště. Filmaři se navíc na place záměrně vyhýbali zvedání těžkých činek a vsadili spíše na složitou akrobacii s vlastním tělem. Návrat dominantního milence
Anastasia s tváří Dakoty Johnsonové dříve opustila Christiana Greye, jelikož nechtěla dál hrát podle jeho dominantních pravidel. Miliardář v podání Jamieho Dornana se poprvé v životě ocitá v pozici odmítnutého muže a zjišťuje, že se do mladé ženy skutečně zamiloval. Anastasia sice touží po obyčejném vztahu, ale Christianovu charismatu nakonec neodolá a oba obnoví svůj vztah za mnohem vyrovnanějších podmínek. Brzy se ovšem začnou ozývat temné stíny z Greyovy minulosti, které mu lásku k Anastasii vůbec nepřejí.
Tvůrci se rozhodli vyslyšet kritiku z prvního dílu, podle které působil dohladka oholený Christian Grey příliš málo přitažlivě. Pro pokračování tak herci oficiálně povolili nosit strniště. Jamie Dornan navíc využil dlouhého přípravného období mezi oběma díly a oproti svému prvnímu vystoupení nabral viditelně víc svalové hmoty, aby jeho postava působila fyzicky mnohem impozantněji. Součástí tohoto cíle byl i nenápadný plakát s motivem soutěže bojových umění Ultimate Fighting, který visí v Greyově pokoji a má za úkol podtrhnout drsnější obraz uhlazeného miliardáře.
Kliky, whiskey a vlastní akrobacie na place
Při samotném natáčení erotických a tělesných scén si Dornan vymínil změnu oproti tradičním hollywoodským zvyklostem. Odmítl natočit klasickou posilovací scénu se zvedáním činek, protože mu to připadalo příliš nudné. Místo toho tvůrcům nabídl, že zacvičí náročnou gymnastickou jógovou pózu zvanou kůň našíř, kterou bez problémů zvládal už ve svém civilním životě a později ji pro diváky zopakoval i v jedné z nočních talk show.
Ústřední dvojice si vypracovala vlastní společný rituál, který aplikovala těsně před každou natáčenou intimní scénou. Herečka Dakota Johnsonová prozradila, že zatímco ona vždy vypila sklenku whiskey, její kolega Jamie Dornan cvičil sérii klasických kliků. Kromě pokynů od režiséra si oba herci před samotnou klapkou každou erotickou scénu detailně vyříkali mezi sebou v naprostém soukromí.
Vzdorovitá režisérka a scéna po matce
Výrazná změna proběhla i na pozici režiséra, z projektu se totiž odporoučela režisérka prvního dílu Sam Taylor-Johnsonová. Natáčení Padesáti odstínů šedi provázely velmi časté názorové střety se samotnou autorkou knižní předlohy E. L. Jamesovou, která si u studia vymohla absolutní právo veta úplně na všechno. Frustrovanou režisérku nahradil James Foley, jenž naopak hlásil skvělý osobní vztah se spisovatelkou, ujal se tohoto pokračování a plynule s ním natočil rovnou i třetí díl Padesát odstínů svobody. Autorka knihy navíc do projektu zapojila i svou vlastní rodinu, když scénář k filmu zpracoval přímo její manžel Niall Leonard.
Herečka Dakota Johnsonová se ve filmu postarala o krásnou rodinnou poctu. Když je její postava Anastasia v práci povýšena a začne úkolovat svou novou asistentku, pronese repliku, v níž asistentce dovoluje oslovovat ji jménem a kávu nosit jen v případě, že si ji dělá i sama pro sebe. Naprosto stejnou větu řekla přesně před necelými třiceti lety její skutečná matka Melanie Griffithová v klasickém filmu Podnikavá dívka.
Na place se potkaly dvě držitelky Oscara, jmenovitě Marcia Gay Hardenová a Kim Basingerová, která ztvárnila postavu „paní Robinsonové“. Fanoušci přitom původně do role Eleny Lincoln prosazovali úplně jiná jména jako Michelle Pfeifferovou, Charlize Theronovou nebo Kim Cattrallovou.
Do hotového filmu v kinech se ale přes veškeré zákulisní debaty nedostala scéna kulečníku s Anastasií a Christianem Greyem, i když tvořila součást tehdejších lákavých trailerů. Diváci ji nakonec objevili až v necenzurované verzi.
Erotický film Padesát odstínů temnoty uvede Nova Cinema 21. října v 1:05.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( imdb).