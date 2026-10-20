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Šneci z hotového listového těsta jsou ideální na Silvestra, narozeninovou oslavu i víkendové mlsání

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Když potřebuji na víkend připravit něco slaného jen tak na zobání, sahám velmi často právě po šnecích z listového těsta. Jsou rychlí, nenároční na suroviny a stačí pár věcí z lednice: kečup, sýr, anglická slanina a trochu pizza koření. Nejvíc mě na nich baví to, že stačí těsto srolovat, nakrájet a za chvíli už plech voní po upečeném slaném pečivu.
Obrázek k receptu na Šneky z listového těsta: rychlé občerstvení naslano i nasladko z pár surovin

Obrázek k receptu na Šneky z listového těsta: rychlé občerstvení naslano i nasladko z pár surovin

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Šneky z listového těsta: rychlé občerstvení naslano i nasladko z pár surovin
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 20.10.2026 17:55

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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