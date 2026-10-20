Šneci z hotového listového těsta jsou ideální na Silvestra, narozeninovou oslavu i víkendové mlsání

Když chci na víkend nachystat něco slaného k uzobávání, dost často skončím u šneků z . Děti si sice většinou vynutí udělat i pár sladkých se skořicí či s ořechy, protože ty mají nejraději. Tak či onak jsou šneci listového těsta rychlí, nenároční na suroviny a většinou na ně stačí to, co už v lednici nějak je. Kečup, sýr, anglická slanina a trochu pizza koření. Líbí se mi na nich hlavně ta jednoduchost: těsto potřít, naplnit, srolovat, nakrájet a za chvíli už se z trouby line vůně slaného pečiva.
Nejdřív jsem
pekla spíš pro návštěvy. Pak jsem je jednou vzala do práce mezi další slané pečivo a zmizely snad ještě dřív než šneky . Od té doby je dělám častěji, někdy trochu jinak podle zásob. Základ ale nechávám pořád stejný, protože funguje nejlíp. chlebíčky Tenký plát listového těsta, jednoduchá náplň a pečení dozlatova.
Vyplatí se
nepřehánět to s náplní. Když se dá kečupu nebo sýra moc, šneci se v troubě snadno rozjedou a prostředek pak zůstává měkčí, než bych chtěla. Mně se osvědčilo nechat srolované těsto před krájením pár minut v lednici. Roláda se zpevní a kolečka pak vypadají o dost líp. Recept na rychlé slané šneky z listového těsta
Doba přípravy: 15 minut Doba pečení: 18-22 minut Teplota trouby: 180 °C Počet porcí: cca 20 kusů Ingredience pro přípravu 1 balení listového těsta 4 lžíce kečupu 120 g anglické slaniny 6 plátků plátkového sýra 1 lžička pizza koření 1 lžička sušeného oregana 1 lžička plnotučné hořčice 1 kus vejce na potření Postup přípravy listových šneků naslano
1. Troubu předehřejte na
180 °C a plech vyložte pečicím papírem. Těsto vytáhněte z lednice chvíli předem, aby se tolik nelámalo, ale nenechávejte ho stát dlouho v teple.
2.
Listové těsto rozviňte, případně ho lehce rozválejte. Ideální je plát přibližně 20 × 30 cm, protože se dobře roluje a šneci pak nejsou zbytečně mohutní.
3. V malé misce promíchejte
kečup, hořčici, polovinu pizza koření a oregano. Směs rozetřete po těstě, ale ne úplně ke krajům. Centimetr volného okraje se hodí, roláda pak lépe drží pohromadě.
4. Na potřený plát rozložte
plátkový sýr. Stačí jedna vrstva. Sýr má být v každém kousku, ale náplň by neměla být zbytečně těžká.
5. Přidejte
anglickou slaninu nakrájenou na menší kousky. Pokud je hodně tučná nebo vlhká, klidně ji předem lehce osušte papírovou utěrkou. Těsto stočte do pevné rolády
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6. Začněte od delší strany, vznikne tak víc menších šneků, které se na zobání berou pohodlněji.
7. Roládu dejte na
5 minut do lednice. Potom ji ostrým nožem nakrájejte na špalíčky široké asi 1,5 až 2 cm. Tenhle krátký odpočinek v chladu opravdu pomůže, náplň tolik neutíká ven.
8. Jednotlivé
šneky přesuňte na plech řeznou stranou nahoru. Nechte mezi nimi trochu místa, protože listové těsto v troubě nabude.
9. Každý kousek shora lehce potřete trochou
kečupu a posypte zbytkem pizza koření. Okraje můžete potřít rozšlehaným vejcem, po upečení budou mít hezčí barvu.
10. Pečte v předehřáté troubě asi
18 až 22 minut, dokud nebudou zlatohnědé. Trouby pečou různě, takže ke konci je lepší na plech občas mrknout.
11. Upečené šneky nechte krátce stát na plechu a podávejte je ještě
teplé nebo vlažné. Chutnají i studené, jen je potom dejte do uzavřené nádoby a snězte ideálně do druhého dne. Zdroj: Pohled 111, Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0, Šneky uschovejte v uzavřené nádobě Rady a proč jsou slaní šneci tak oblíbení Pro jemnější chuť nahraďte anglickou slaninu šunkou. Tahle varianta obvykle sedí i dětem. Máte-li doma tvrdší sýr v kuse, nastrouhejte ho místo plátkového. Jen s množstvím opatrně, jinak bude při pečení vytékat. Ostřejší verzi uděláte tak, že do kečupu přidáte špetku sušeného česneku nebo trochu bazalky. Je to obyčejné pohoštění, ale právě proto se k němu člověk vrací. Nepotřebujete nic zvláštního, většina surovin bývá doma a příprava nezabere moc času. Na talíři přitom vypadají dobře, jedí se rukou a hodí se na oslavu, na chalupu i na pomalé sobotní odpoledne.
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