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Dovoz keramiky z Číny se prodražil o statisíce. Celníci při kontrolách odhalili chyby

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Téměř 900 000 korun musí zaplatit dovozci keramického stolního a kuchyňského nádobí pocházejícího z Číny. Na základě 12 dosud ukončených letošních kontrol dovozu keramiky z Číny odhalil Celní úřad v Plzni chyby v zařazování zboží pro celní účely a doměřil dovozcům clo.
Dovoz keramiky z Číny se prodražil o statisíce. Celníci při kontrolách odhalili chyby

Dovoz keramiky z Číny se prodražil o statisíce. Celníci při kontrolách odhalili chyby

Zdroj: Celní úřad v Plzni
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 20.10.2026 12:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

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