Muž chtěl spát, dvakrát během noci přišel na stejné místo. Teď mu hrozí vězení

Muž chtěl spát, dvakrát během noci přišel na stejné místo. Teď mu hrozí vězeníPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Muž chtěl spát, dvakrát během noci přišel na stejné místo. Teď mu hrozí vězeníZdroj: Policie ČR
Článek byl publikován 20.10.2026 17:57
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Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →
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