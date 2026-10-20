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Muž chtěl spát, dvakrát během noci přišel na stejné místo. Teď mu hrozí vězení

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Dennívýzva
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Neobvyklý případ porušování domovní svobody řešili v noci z pondělí na úterý policisté. Muž chtěl přespat v pergole u chaty v Brtnici, kam pro něj dvakrát během jedné noci přijela hlídka.
Muž chtěl spát, dvakrát během noci přišel na stejné místo. Teď mu hrozí vězení

Muž chtěl spát, dvakrát během noci přišel na stejné místo. Teď mu hrozí vězení

Zdroj: Policie ČR
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 20.10.2026 17:57

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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