Byli jsme ujištěni, že nehrozí žádná katastrofa, říká starosta k situaci na Šumavě

Tým MŽP vedený náměstkem Pavlem Vlčkem jednal se starosty Hartmanic, Čachrova a Prášil zhruba dvě hodiny. Seznámil je s přesným harmonogramem likvidace ekologické zátěže. Sanace za zhruba 192 milionů korun potrvá do června 2028.
Ministr životního prostředí Igor Červený 8. září na tiskové konferenci oznámil, že v bývalém vojenském prostoru v Národním parku Šumava je asi 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. „Nové vedení MŽP v tento moment řeší přírodní katastrofu,“ řekl mimo jiné.
„Jsou to velmi nebezpečné toxické látky. Jde například o rtuť, arzen. Je tam i dioxin a furan. Jde o látky, které by v případě požárů, jako jsme zažili například v NP České Švýcarsko, vytvořily koktejl a novou látku na principu fosgenu. Navíc by tam mohlo dojít k výbuchu některých sudů jako takových a nevylučujeme, dle předešlého výzkumu, že se na místě nachází i nějaké válečná pyrotechnika,“ popisoval ministr. Podrobněji jsme psali ZDE.
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Zástupci resortu ale starosty ubezpečili, že bezprostřední nebezpečí nikomu nehrozí. Ministr na tiskové konferenci uvedl, že by mohly být zasaženy spodní vody. Dosavadní průzkumy to ale nepotvrdily, uvedl náměstek MŽP Pavel Vlček. „Nicméně v průběhu sanace se budou ještě provádět další detailní průzkumy," upřesnil.
Starostové schůzku ocenili
Podobně hovoří i starosta Železné Rudy Filipa Smoly (Místní – Aby se u nás dobře žilo). „Byli jsme ujištěni o tom, že občanům Železnorudska nehrozí žádná katastrofa, že nejsou zasažené spodní vody, že nehrozí nic závažného. Zároveň bych chtěl apelovat na všechny občany a návštěvníky Železnorudska, aby do dané lokality nevstupovali, aby to nebrali jako nějakou senzaci," vyzval Smola. Ocenil, že MŽP schůzku svolalo. „A nabídli nám, že se na ně můžeme kdykoli obrátit s jakýmkoli dotazem," dodal starosta města se 1600 obyvateli.
„Bylo to pro nás uklidňující potvrzení. Získali jsme nějaké informace, jak to bude probíhat do budoucna," sdělil starosta Prášil Josef Rada (Sdružení nezávislých kandidátů). Podle něj MŽP odpovědělo na vše, na co se starostové ptali. „Byla nám sdělena časová osa i rozbory, co tam probíhají. A hlavně to, co zajímalo místní nejvíce, tedy ohledně případné kontaminace pitné vody. Řekli nám, že nehrozí," dodal.
Armáda minulý týden v oblasti zahájila ženijní a chemický průzkum. Premiér Andrej Babiš (ANO) řekl, že armáda zajistí izolaci kontaminovaného místa, aby nebezpečné látky dále nepronikaly do půdy. Poté vybere dodavatele, který bude území sanovat a látky zneškodní.
Červený původně navrhl, aby zakázku získala firma Dekonta, která v oblasti prováděla průzkum. Kvůli nesouhlasu ale vláda bod přerušila. Červený opakovaně obvinil bývalé vedení resortu životního prostředí z toho, že o kontaminovaném území vědělo a nekonalo. Ministr současně odmítl, že by se tímto tématem zabýval proto, že v Dekontě působila Klára Sovová, která za Motoristy kandiduje na pražskou primátorku a je v současnosti akcionářkou společnosti. Zopakoval, že firma dělala průzkum místa již před jeho vedením, navíc je podle něj Dekonta jedinou firmou v ČR s potřebnou licencí.