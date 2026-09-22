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Byli jsme ujištěni, že nehrozí žádná katastrofa, říká starosta k situaci na Šumavě

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Zástupci ministerstva životního prostředí (MŽP) jednali se starosty šumavských obcí kvůli situaci v bývalém vojenském prostoru Dobrá Voda u Prášil. Podle ministra Igora Červeného (Motoristé) je tam tisíc tun kontaminované zeminy a stovky sudů s chemikáliemi. Katastrofické scénáře ale nehrozí.
Byli jsme ujištěni, že nehrozí žádná katastrofa, říká starosta k situaci na Šumavě

Byli jsme ujištěni, že nehrozí žádná katastrofa, říká starosta k situaci na Šumavě

Zdroj: Ministerstvo životního prostředí
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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