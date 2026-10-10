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Konečně jsme dokázali prodat naše výsledky, říká o úspěchu Prahy sobě Scheinherr

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Velkým překvapením voleb do zastupitelstva Prahy je aktuální třetí místo Prahy sobě. Z opozice se teď zřejmě přesune do vedení, koalici si předseda Adam Scheinherr dokáže představit se STAN, Spolu a Piráty.
Konečně jsme dokázali prodat naše výsledky, říká o úspěchu Prahy sobě Scheinherr

Konečně jsme dokázali prodat naše výsledky, říká o úspěchu Prahy sobě Scheinherr

Zdroj: Eva Hradilová
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 10.10.2026 20:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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