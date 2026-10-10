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Hřib slabší podporu v Praze vysvětluje i nedostatkem peněz na kampaň

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Předseda Pirátů Zdeněk Hřib na sobotní tiskové konferenci v půl osmé večer ve volebním štábu ocenil průběžné výsledky strany v komunálních a senátních volbách. "Já předpokládám, že ten výsledek Pirátů tady bude nad deset procent, tedy budeme mít dvouciferný výsledek,“ uvedl k situaci v Praze.
Hřib slabší podporu v Praze vysvětluje i nedostatkem peněz na kampaň

Hřib slabší podporu v Praze vysvětluje i nedostatkem peněz na kampaň

Zdroj: Jan Sušil
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 10.10.2026 18:25

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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