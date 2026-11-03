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Prázdné židle i chodby, reprízy pořadů. Jak to funguje v televizi během stávky

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Tam, kde se běžně pohybují stovky lidí, je dnes prázdno. Ve velíně zpravodajství České televize sedí jen pár zaměstnanců potřebných k udržení nouzového vysílání, zbytek se chystá na odpolední pochod a demonstraci v centru Prahy.
Prázdné židle i chodby, reprízy pořadů. Jak to funguje v televizi během stávky

Prázdné židle i chodby, reprízy pořadů. Jak to funguje v televizi během stávky

Zdroj: Eva Hradilová
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 03.11.2026 11:33

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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