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Hradčanskou kvůli modernizaci na rok zavřou v půlce ledna, bezbariérová ale nebude

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Dopravní podnik začal s přípravnými pracemi na modernizaci stanice metra Hradčanská. Kompletně ji na rok uzavře 16. ledna příštího roku. Opravy včetně výměny eskalátorů, strojovny, osvětlení, rekonstrukce toalet, čištění obkladů a dalších prací vyjdou na 1,1 miliardy korun. Bezbariérová ale nebude.
Hradčanskou kvůli modernizaci na rok zavřou v půlce ledna, bezbariérová ale nebude

Hradčanskou kvůli modernizaci na rok zavřou v půlce ledna, bezbariérová ale nebude

Zdroj: Eva Hradilová
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 03.11.2026 05:20

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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