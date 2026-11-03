Hradčanskou kvůli modernizaci na rok zavřou v půlce ledna, bezbariérová ale nebude

Dělníci zatím za provozu na nástupišti odstraňují obklady pilířů, střední lodi nástupiště a stěn za kolejištěm. Ve vestibulu jdou dolů podhledy, nepotřebné kabely a jsou budovány provizorní rozvody elektřiny. Ty využijí při samotné rekonstrukci, která má podle plánu dopravního podniku začít pod 16. lednu příštího roku, kdy bude na rok uzavřena. Vlaky jí budou jen projíždět sníženou rychlostí.
„Stanice metra Hradčanská byla uvedena do provozu v roce 1978, tj. před téměř 50 lety, od té doby neprošla kompletní rekonstrukcí. Sanace nejkritičtějších míst spolu s výměnou eskalátorů proběhla před třiceti lety. Technologie a vnitřní vybavení stanice jsou na hraně životnosti, včetně těch vyměněných v roce 1996. Stavební konstrukce včetně vnějšího pláště stanice po 48 letech provozu nezbytně potřebují kompletní modernizaci, protože některé z nich jsou v havarijním stavu,“ uvedl Daniel Veverka, vedoucí odboru Investice Metro DPP.
Poté dokončí odstrojení, odmontují a odvezou eskalátory i jejich strojovnu. Ve vzniklém tunelu odstraní nosné železobetonové konstrukce, boční technická schodiště a mezistrop oddělující technický prostor od kabelového.
V plánu je i sanace průsaků a ostění, rekonstrukci odvodnění, nové kabelové lávky a rozvody všech kabelů a vzduchotechniky.
„Stávající osvětlení pomocí zavěšených svítidel DPP nahradí úspornými LED svítidly, která budou zapuštěna do obložení nebo podhledů, resp. mezi eloxované hliníkové obkladové kazety. Ty DPP nechá zrepasovat v maximální možné míře. Kamenné obklady, dlažby na nástupišti i ve vestibulu zhotovitelé vyčistí, hloubkově upraví, poškozené části nahradí novými díly v odpovídající barvě a struktuře,“ uvedl mluvčí dopravního podniku Daniel Šabík.
Čtyři obchody ve vestibulu demontují a stěnu s uměleckými reliéfy, které dosud zakrývaly, zrestaurují. K tomu zmodernizují i toalety a vyfrézují vodící linie pro slabozraké a nevidomé. Náklady dopravní podnik vyčíslil na 1,134 miliard korun bez DPH.
S bezbariérovou úpravou se ale bude čekat, dopravní podnik bude totiž práce koordinovat se Správou železnic. Ta bude modernizovat nádraží Praha Dejvice v rámci tratě na letiště a jeden výstup z metra bude právě na nádraží. Realizaci plánují ale až na roky 2028 až 2032.