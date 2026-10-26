Vrstva písku nasypená na trávník dokáže zastavit mech za jednu sezónu. Většina zahrádkářů ale sype příliš málo a příliš pozdě

Říjnová sobota, kolečko u kůlny a v něm zbytek pytle od stavby. Majitel zahrady obejde zelený koberec, ze kterého místo trávy vykukují polštáře mechu, a rozhodí po něm pět lopat. Za týden déšť smyje světlé skvrny a mech zůstane, jak byl. Tenhle výjev se v českých zahradách opakuje každý podzim a skrývá dvojí omyl. Účinná dávka se pohybuje kolem 4 až 7 litrů na metr čtvereční, což odpovídá vrstvě zhruba 4 až 7 milimetrů. A písek zabírá jen tehdy, když dopadne do provzdušněné půdy v době, kdy tráva ještě čile roste. K 21. říjnu 2026 se toto okno v Česku pomalu zavírá.
Kolik písku na trávník: desítky pytlů místo symbolického posolení
Přepočet je překvapivě jednoduchý. Jeden litr rozprostřený na metr čtvereční vytvoří vrstvu silnou přibližně jeden milimetr. Prodejce křemičitého písku Stonex doporučuje při pískování trávníků 4 až 7 l/m². Pro běžnou zahradu o rozloze 100 m² to znamená 400 až 700 litrů materiálu, tedy objem, který zaplní několik zahradních koleček.
Suchý křemičitý písek váží zhruba půldruhého kilogramu na litr. Z toho plyne orientační spotřeba:
Plocha trávníku Objem písku Hmotnost Pytle po 25 kg 50 m² 200 až 350 l cca 300 až 525 kg 12 až 21 100 m² 400 až 700 l cca 600 až 1 050 kg 24 až 42 200 m² 800 až 1 400 l cca 1,2 až 2,1 t 48 až 84
Výrobce písku Silico uvádí podobné rozpětí v hmotnosti, 4 až 9 kg/m², podle zrnitosti. Rozhodnou-li se zahrádkáři pro „pár pytlů“, pokryjí tím nanejvýš pár metrů čtverečních.
Cenově vychází celá akce dostupněji, než by člověk čekal. OBI nabízí trávníkový křemenný písek SCHERF o frakci 0,06 až 2 mm za 139 Kč za pětadvacetikilový pytel, na Zboží.cz se AGRO písek 0,25 až 1 mm pohybuje mezi 149 a 189 Kč a Epicentrum Home prodává Silico 0,2 až 2 mm za 186,50 Kč po slevě. Na stometrový trávník tak padne zhruba 3 300 až 8 000 Kč bez dopravy. U větších ploch se podle nás vyplatí poptat big bag nebo volně ložený materiál, protože tahat čtyřicet pytlů z parkoviště hobbymarketu umí pořádně zkazit víkend.
Horní hranici ovšem hlídejte. Odborníci z Wisconsinské univerzity v publikaci o
provzdušňování a pískování trávníků upozorňují, že po posypu musí zůstat viditelná alespoň polovina výšky travních listů. Zasypaná tráva bez světla chřadne a uvolněné místo s radostí obsadí právě mech. Termín pískování: proč je 21. říjen 2026 na hraně
Druhá chyba se týká kalendáře. Písek pomáhá, když tráva dokáže rychle zahojit rány po aeraci a prorůst nově vytvořenou vrstvou. V českém podnebí existují dvě vhodná období:
Jaro: březen až květen, jakmile půda oschne, prohřeje se a trávník dostane první seč. Podzim: září až začátek října, dokud je země teplá a porost regeneruje.
Britská Královská zahradnická společnost (RHS) v návodu k
podzimní péči o trávník řadí podzimní pískování do září a října. Wisconsinští odborníci preferují časný podzim a jarní variantu posouvají do května až poloviny června, ovšem s výhradou, že jarní provzdušnění otevírá cestu klíčícím plevelům.
Dnes, 21. října 2026, už stojíme na samém okraji podzimního okna. Pokud ještě neudeřily mrazy, povrch je suchý a tráva viditelně přirůstá, lze stihnout lehčí pískování po aeraci. Silný zásyp nebo radikální obnovu bychom ale odložili. Studená a rozbahněná půda písek nevtáhne. Ten zůstane ležet nahoře, smíchá se s jemnými částicemi a vytvoří škraloup, který vodu spíš zadržuje. Plnohodnotný zásah proto dává největší smysl naplánovat na jaro 2027, ideálně na duben.
Aerace a vertikutace: písek patří do otevřené půdy
Zrnka písku sama o sobě mech nevyhubí. Rozhoduje, zda se dostanou do otevřeného profilu půdy ve chvíli, kdy tráva ještě dokáže rychle regenerovat. Zhutnělá zemina brání vsakování vody i proudění vzduchu, kořeny trav slábnou a mech zabere uvolněný prostor. Podmáčení navíc vytlačuje kyslík z pórů, jemnější travní druhy hynou, kdežto mechy a řasy prosperují.
Pískem vyplněné otvory po provzdušňovači fungují jako drobné drenážní kanálky, které zůstávají otevřené i po dešti. Pokud ale písek rozhodíte na neporušený mechový polštář, zůstane ležet jen na povrchu a k těžké hlíně pod ním se vůbec nedostane. Mendelova univerzita proto doporučuje při likvidaci mechů nejprve snížit utužení aerifikací a poté provést vertikutaci spojenou s pískováním.
Osvědčené pořadí prací vypadá takto:
Posekat trávník na obvyklou výšku. Důkladně vyhrabat mech a stařinu, u silné plsti vertikutovat. Na zhutnělých místech provzdušnit, nejlépe dutými trny. Odklidit vytažené zbytky a vypíchnuté špunty zeminy. Rozprostřít suchý písek, na větší plochu rozmetadlem. Zapracovat hráběmi, koštětem nebo vlečnou sítí do porostu a otvorů. Dosít prázdná místa a přihnojit.
Vhodný je praný a tříděný křemičitý písek bez jílovitých či prachových příměsí. RHS výslovně odlišuje zahradnický ostrý písek od stavebního, který bývá znečištěný a hrudkuje. Pytel ze stavby proto nechte stavbě.
Jak poznat, že dávka sedí? Správně aplikovaný písek během pár dní „zmizí“ do děr a mezi stébla, listy zůstávají vidět a na povrchu nezbývá souvislý nános. Leží-li vrstva na trávě i po týdnu, nasypali jste lokálně moc nebo materiál málo zapravili. Pokud naopak vše zmizí okamžitě, příště lze mírně přidat.
Proč se mech vrací: stín, kyselost a hladový trávník
Písek řeší zhutnění a propustnost, mech ale mívá víc spojenců. Mendelova univerzita jmenuje stín, vlhko, utuženou půdu, nedostatek dusíku, příliš nízké sečení a silně kyselou reakci. RHS doplňuje řídký, vyčerpaný porost.
U pH platí opatrnost. Wisconsinští odborníci v textu o
mechu v trávnících z května 2026 varují, že výskyt mechu sám nedokazuje kyselou půdu. Vápnit naslepo tedy nemá smysl, nejdřív je potřeba půdní test. Mendelova univerzita uvádí jako cílové rozmezí pH 5,5 až 6,5, český Agrostis radí po vápnění nepřekračovat hodnotu 6 až 6,5.
Ve stinných koutech pískování mnoho nezmůže. Pomůže stínomilná směs s kostřavami, vyšší sečení, střídmější dávky dusíku a případně prosvětlení korun stromů. Pod hustým jehličnanem bývá rozumnější nahradit trávník půdopokryvnými rostlinami.
Častou zkratkou bývá chemie se síranem železnatým. Zelená skalice mech rychle spálí načerno a Agrostis doporučuje dávku přípravku Antimech 3 až 6 kg na 100 m², odumřelé zbytky je ale nutné po jednom až dvou týdnech vyhrabat. Pokud se nezmění podmínky, mech se brzy vrátí. Navíc skalice umí na zahradní dlažbě zanechat hnědé skvrny. Rychlé řešení tedy nabízí chemie, dlouhodobé teprve úprava stanoviště.
Po pískování: výživa, dosev a sekačka
Hotový posyp vyžaduje ještě pár týdnů pozornosti. Za sucha jemně zalijte, aby písek sedl do otvorů, ale půdu nepřemáčejte. Sekačku vytáhněte až po zpevnění povrchu a nožům nastavte raději vyšší polohu, protože nakrátko střižená tráva slábne a mech toho využije. Na podzim zvolte hnojivo zaměřené na kořeny, jehož složení nežene bujný růst listů. Holá místa dosejte co nejdřív, každá volná ploška je pozvánkou pro mechové výtrusy.
Wisconsinští odborníci upozorňují ještě na jednu věc. Pravidelné plošné pískování po vzoru golfových greenů se u domácího trávníku málokdy vyplatí. Doma dává smysl hlavně na mokrých, hrbolatých nebo udusaných místech, třeba u brány, pod houpačkou nebo podél cesty k popelnicím.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková