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Vrstva písku nasypená na trávník dokáže zastavit mech za jednu sezónu. Většina zahrádkářů ale sype příliš málo a příliš pozdě

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Na sto metrů čtverečních trávníku patří 400 až 700 litrů písku. Pár lopat rozhozených koncem října mech spíš pobaví, než aby ho zahnal.
Každá nová krtina připomíná, kdo má pod zahradou hlavní slovo. A zdá se, že podzemní nájemník se jen tak vystěhovat nehodlá.

Každá nová krtina připomíná, kdo má pod zahradou hlavní slovo. A zdá se, že podzemní nájemník se jen tak vystěhovat nehodlá.

Zdroj: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 26.10.2026 04:00

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