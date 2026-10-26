Mám 1 kilo kuřecích stehen a 5 brambor. Místo pečeného kuřete dělám večeři z 1 pekáče, po které se jen zapráší

Kilo kuřecích stehen a pár brambor v lednici nevypadá na nic slavnostního. Stačí ale jeden pekáč a trocha trpělivosti a na stole je večeře, u které odpadá porcování celého kuřete, hlídání přílohy na plotně i dřez plný hrnců.
Necelé kilo stehen v podobných receptech nasytí zhruba čtyři strávníky. Celý trik přitom stojí na tom, v jakém pořadí suroviny do pekáče přijdou a jak poznáte, že je maso hotové.
Brambory dospod, stehna navrch
Pořadí v pekáči má svůj důvod. Brambory se rozloží po dně a kuřecí stehna se na ně položí kůží nahoru. Kůže je tak vystavená sálavému horku z trouby a může pěkně zezlátnout.
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Během pečení z masa vytéká šťáva a tuk. Obojí stéká přímo na brambory pod ním, které je postupně nasávají a přebírají chuť pečeného kuřete. Příloha se tak dochucuje sama, aniž byste na ni museli sáhnout. Proto se vyplatí brambory rozprostřít po celém dně a maso rozmístit tak, aby každý kus ležel na své hromádce brambor.
Brambory se nemusí loupat
Drobné brambory stačí pořádně omýt a osušit, škrabka zůstane v zásuvce. Větší kusy rozpulte, aby se upekly zároveň s malými. Pak je přímo v pekáči promíchejte s trochou oleje, solí, pepřem a kořením podle chuti, k bramborám se hodí třeba kmín nebo majoránka.
Malé brambory do pekáče stačí důkladně omýt, slupka se upeče spolu s nimi. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Do pekáče můžete přihodit i pár stroužků česneku ve slupce. Po upečení z nich lze měkkou dužinu vymáčknout lžící a rozmíchat ve šťávě, která zůstala na dně. Kdo má rád svěží tón, přidá k masu ještě plátky citronu. Pokud vám v lednici zbyla cibule nebo mrkev, klidně je nakrájejte na větší kusy a přimíchejte k bramborám, hodinu v troubě snesou bez potíží.
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Samotné pečení má tři kroky:
Pekáč patří do trouby rozpálené na 200 °C a zůstane v ní zhruba hodinu. Přibližně v polovině troubu otevřete a maso přelijte šťávou, která se mezitím nahromadila na dně. Než pekáč vytáhnete, zkuste nožem propíchnout největší bramboru, nůž by měl projít bez odporu.
Když kůže na konci ještě není dost křupavá, nechte pekáč v troubě o chvíli déle. Některé recepty naopak pekáč na začátku přikryjí alobalem a odkryjí ho až ve druhé polovině pečení, kdy se má kůže dopéct.
Kdo chce mít kůži opravdu zlatou, může stehna předem krátce opéct na pánvi kůží dolů. Výpek z pánve pak vylije na brambory, takže žádná chuť nepřijde nazmar. Umýt pak budete navíc jen jednu pánev. Jako doplněk k hotovému pekáči stačí mísa zeleninového salátu.
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U drůbeže se nevyplácí odhadovat propečení od oka. Bakterie kampylobakter má podle Ministerstva zdravotnictví na svědomí nejvíc hlášených onemocnění z potravin a najít ji lze hlavně v drůbežím mase.
Americké úřady pro bezpečnost potravin doporučují, aby veškeré drůbeží maso včetně stehen dosáhlo uvnitř aspoň 74 °C. Nejspolehlivěji to ukáže kuchyňský teploměr zapíchnutý do nejsilnějšího místa stehna tak, aby se hrot nedotýkal kosti. Hranice 74 °C platí jako minimum a některé recepty na pečená stehna počítají s ještě vyšší cílovou teplotou 75 až 80 °C.
U kuřecích stehen rozhoduje o propečení teplota uvnitř masa, kterou nejjistěji změří kuchyňský teploměr. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Česká klasika: kuře na bramboráku
Pět brambor se dá využít ještě jinak. Recept na kuře na bramboráku, který Deníku před lety poslal čtenář z Tovačova, počítá právě s pěti většími bramborami. Vznikne z nich hrubě strouhaná hmota podobná těstu na bramborák. Po osolení se musí pořádně vyždímat, jinak by zůstala vodnatá.
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Bramborová vrstva se rozprostře po plechu a stehýnka se na ni nejdřív položí kůží dolů. V průběhu pečení se jednou otočí, aby kůže skončila nahoře a dostala barvu. Šťáva a tuk z masa mezitím prosakují do bramborové vrstvy a maso i příloha se tak upečou na jediném plechu. Přesné suroviny včetně slaniny a housky najdete v původním receptu mezi zdroji pod článkem.
Zdroje: https://www.bbcgoodfood.com/recipes/chicken-new-potato-traybake, https://forbes.cz/bez-prace-a-bez-nadobi-kure-s-podzimni-zeleninou-z-jednoho-plechu/, https://www.denik.cz/gastronomie/kure-na-bramboraku/, https://www.foodsafety.gov/food-safety-charts/safe-minimum-internal-temperatures, https://mzd.gov.cz/?p=146011, https://thehappyfoodie.co.uk/recipes/chicken-traybake-with-balsamic-roast-potatoes/, https://www.fsis.usda.gov/food-safety/safe-food-handling-and-preparation/food-safety-basics/kitchen-thermometers, https://forbes.cz/vecere-z-jednoho-pekace-stavnate-kure-s-olivami-setri-cas-i-dilema-co-k-veceri/