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Evropa za 90 milionů vyvinula unikátní podmořské drony. Nepotřebují GPS, využívají trik, který ryby znají miliony let

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Čtyři evropské státy pod hlavičkou Evropské obranné agentury dokončily projekt SABUVIS II, roj biomimetických podmořských dronů.
Podmořský dron SABUVIS II

Podmořský dron SABUVIS II

Zdroj: Evropská obranná agentura
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 25.10.2026 17:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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