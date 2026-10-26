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Test znalostí z československé spíže: 10 otázek připomene starším ročníkům legendární potraviny

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Sunar, Granko, Jesenka nebo paštika Májka-tohle jsou názvy, které každý pamětník zná nazpaměť. Ale víte opravdu všechno o tom, co bývalo v každé správné československé špajzce?
Obrázek na recept na rumové švestky

Obrázek na recept na rumové švestky

Zdroj: Foto: Cooky.cz, recept na rumové švestky
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 26.10.2026 03:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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