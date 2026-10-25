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Rusové tvrdí, že udělali důležitý pokrok v 6G sítích. Pro komunikaci budoucnosti je stěžejní ultratenký černý povlak

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Rusko-švédský vědecký tým vyvinul povlak z uhlíkových nanotrubic tenký jako stovky atomů. V testech dokázal pohltit téměř veškeré nežádoucí terahertzové záření.
Vysílač pro mobilní signál

Vysílač pro mobilní signál

Zdroj: Pixnio
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 25.10.2026 16:37

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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