Hadice s jednou vrstvou PVC nevydrží ani druhé léto. Stačí zkontrolovat jeden údaj na obalu a ušetříte stovky korun ročně

Rozdíl ale schovává tenký nápis v technických parametrech, který rozhoduje o tom, jestli hadice přežije první horké léto:
pracovní tlak. Pokud ho výrobce neuvádí a v popisu chybí slovo „vyztužená“, kupujete s velkou pravděpodobností jednovrstvou PVC hadici bez tlakové kostry. Takový kus je podle prodejních listů určen pro situace, kde se odolnost vůči tlaku nevyžaduje. Zahradní kohout mezi ně nepatří. Prošli jsme aktuální nabídky českých e-shopů, porovnali je s vyhláškovými hodnotami tlaku v síti a přepočítali ceny na jednu sezonu. Vyšlo nám, že hadice za nejnižší cenu bývá v konečném účtu dražší. Tlak ve vodovodu vysvětluje, proč jednovrstvá hadice rychle odchází
Česká vyhláška pamatuje na obě strany. Podle údajů, které zveřejňuje
Vodárenská akciová společnost, musí být v místě přípojky hydrodynamický přetlak alespoň 1,5 baru u zástavby do dvou podlaží a 2,5 baru u vyšších budov. Horní mez v nejnižších místech tlakového pásma činí 6 barů, výjimečně 7. Brněnské vodárny doporučují redukční ventil už od 5 barů a od 6 barů ho vyžadují.
Teď položme vedle sebe parametry levné hadice. Fatra o průměru 13 mm (1/2 palce) a délce 25 metrů bez výztuhy stojí 454 Kč a výrobce u ní uvádí dopravu vody do přetlaku 0,25 MPa, tedy 2,5 baru. To je jen spodní hranice toho, co vodárny dodávají. Stačí naplno otevřít kohout, přiškrtit konec pistolí a materiál dostává zabrat po celé délce.
Jednovrstvá hadice nemá nic, co by tlak zachytilo. Vyztužené modely skrývají mezi vnitřní duší a vnějším pláštěm oplet z polyesterové příze nebo křížovou tkaninu. Tahle kostra drží průřez, brání nafukování a lokálnímu zaškrcení. Bez ní se stěna pod tlakem a na slunci postupně deformuje, hadice se zalamuje, zplošťuje a nakonec praská. Typicky v místě, kde se nejčastěji ohýbala.
Varovné signály lze rozpoznat i bez laboratoře:
v popisu figuruje jen „PVC“ bez zmínky o výztuži, opletu či počtu vrstev, chybí pracovní i trhací tlak, hadice je průsvitná, nápadně lehká a měkká, neobjevuje se žádný z pojmů „PES příze“, „textilní oplet“, „křížová tkanina“, „vícevrstvá“. Pracovní tlak, nebo tlak prasknutí? Číslo, které e-shopy zastrkávají do parametrů
Obchodníci v popisech rádi vyzdvihují barvu, odolnost proti zalamování nebo přibalené spojky. Tlakové hodnoty bývají odsunuté do záložky „Technické parametry“ či „Specifikace“, a navíc pod různými jmény: trhací, destrukční, poruchový tlak, tlak prasknutí. Všechny čtyři výrazy popisují totéž, totiž mez, kde hadice selže. Pracovní tlak je jiná veličina. Udává zatížení, které má hadice snášet dlouhodobě při běžném zalévání.
Názorně to ukazuje Hornbach u sady
for_q Komfort, kde stojí oba údaje vedle sebe: pracovní tlak 9 barů, tlak prasknutí 27 barů. Trojnásobná rezerva. Podobně přehledně postupuje DEK u dvouvrstvé hadice HZ100 s konstrukcí PVC duše, ovin z polyesterové příze a PVC obal: pracovní tlak 10 barů, maximální 30 barů.
Záměna obou pojmů plete i zkušené kupce. U starší hadice Mountfield Diamond Line uvádějí technické parametry trhací tlak 50 barů, jedna odpověď v zákaznických dotazech pak rozlišuje pracovní tlak 35 a trhací 50 barů, jiná označí 50 barů za maximální pracovní hodnotu. Kdo si přečte jen to vyšší číslo, může nabýt mylného dojmu o odolnosti.
Pokud pracovní tlak výrobce neuvádí, druhou nejlepší oporou je trhací tlak spolu s jasně popsanou výztuží. Na samotné hadici hledejte potisk s jednotkami bar, MPa nebo zkratkou WP (working pressure, tedy pracovní tlak). Podle nás je rozumné minimum pro zahradu pracovní tlak kolem 8 až 10 barů. To pokryje vyhláškových 6 barů i s rezervou na tlakové rázy při prudkém zavření pistole.
Zdroj fotografie: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři Ceny zahradních hadic po sezoně 2026: kolik doopravdy stojí jedno léto
Ceny jsme ověřovali v říjnu 2026, tedy po hlavní sezoně. Část zboží je ve výprodeji, jarní cenovky se proto mohly mírně lišit. E-shop OKAY při rešerši zobrazoval jen hlášku o nedostupnosti, jeho nabídku jsme proto do srovnání zařadit nemohli.
Hadice (13 mm, 1/2 palce) Délka Konstrukce Tlak Cena OBI Gardenie 25 m neuvedena neuveden 359 Kč OBI BWO Cord Standard 20 m křížová tkanina destrukční 18 barů 429 Kč Fatra 25 m bez výztuhy přetlak 2,5 baru 454 Kč Mountfield Gold Line 25 m 3 vrstvy trhací 40 barů 475 Kč Mountfield Diamond Red 25 m 4 vrstvy trhací 50 barů 535 Kč Mountfield Elite 25 m 6 vrstev, dvojité křížové vyztužení trhací 30 barů 690 Kč DEK HZ100 25 m 2 vrstvy, PES oplet pracovní 10, max. 30 barů 699 Kč Hornbach for_q Komfort 25 m PVC s UV ochranou pracovní 9, prasknutí 27 barů 739 Kč (sada 899 Kč)
Na první pohled dělí nejlevnější a vyztuženou hadici stejné délky necelá stovka. Skutečná ekonomika se však ukáže až v přepočtu na roky. Jako měřítko jsme vzali délku záruky, tedy dobu, za kterou výrobce ručí.
Fatra bez výztuhy, 454 Kč: při výměně každý rok vychází 454 Kč za sezonu. Mountfield Gold Line, 475 Kč, záruka 2 roky: zhruba 238 Kč ročně. Mountfield Elite, 690 Kč, záruka 3 roky: přibližně 230 Kč ročně. Mountfield Diamond Red, 535 Kč, záruka 3 roky: kolem 178 Kč ročně.
Čtyřvrstvá hadice tak v našem modelu ušetří proti každoročnímu nákupu té nejlevnější asi 276 Kč za sezonu. Za tři roky se rozdíl vyšplhá na zhruba 830 Kč, což je víc, než stojí kterýkoli kus v tabulce. A pokud vyztužená hadice vydrží déle, než kolik pokrývá záruka, roční náklad dál klesá. Metry za korunu jsou proto zavádějící měřítko. Platíte za sezony, délka je až druhotná.
Parametry pochopitelně nezaručí spokojenost každého zákazníka. I u dobře hodnocené Diamond Red se mezi recenzemi objevuje stížnost na lámání pod tlakem. Pravděpodobnost dlouhé služby ale výztuž a doložená tlaková rezerva prokazatelně zvyšují.
Průměr 13, nebo 19 mm (1/2, nebo 3/4 palce) a péče, která hadici prodlouží život
Ani nejlepší hadice nepomůže, když neodpovídá zahradě. Rádce výrobce Cellfast doporučuje průměr 13 mm (1/2 palce) pro trasy do 20 až 25 metrů, tedy balkon, menší zahradu a ruční zalévání. Na 25 až 50 metrů se hodí 16 mm (5/8 palce) nebo 19 mm (3/4 palce), které mají menší ztráty třením a na konci tolik neslábnou. Pro výkonné postřikovače a čerpadla volte 19 mm (3/4 palce) či 25 mm (1 palec). Silnější hadice je ovšem těžší a dražší: for_q Komfort o průměru 19 mm (3/4 palce) a délce 25 metrů stojí v Hornbachu 1 290 Kč.
Délku odvoďte od nejvzdálenějšího záhonu, k naměřené vzdálenosti přidejte dva až pět metrů na manipulaci. Padesátimetrový kotouč pro pár truhlíků znamená zbytečné ztráty tlaku i peněz.
Kdo hledá ještě robustnější alternativu k PVC, najde ji v kaučuku EPDM. Continental Pathfinder má duši i plášť z EPDM se spirálovou výztuží, snese teploty od −40 do +88 °C a pracovní tlak kolem 7 barů. Daní je vyšší hmotnost a slabší dostupnost v českých hobbymarketech.
Životnost výrazně ovlivňuje i zacházení:
před zimou hadici odpojte, úplně vypusťte, nechte oschnout a naviňte bez ostrých zlomů, což výslovně doporučuje i Kärcher, skladujte mimo mráz a přímé slunce, i když lepší PVC řady deklarují rozsah zhruba od −20 do +60 °C, vozík nebo držák se u 25 a více metrů vyplatí, protože omezuje zalamování. V Hornbachu začínají kolem 590 Kč, běžné modely Gardena stojí 999 až 2 390 Kč, starou hadici zachráníte novým těsněním nebo odříznutím poškozeného konce jen tehdy, když teče u spojky. Praskliny po celé délce, trvalé zploštění či měknutí na slunci znamenají, že je čas na výměnu.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková