Lidem chybí staré dobré časy s „hloupými telefony“. Průzkum odhalil, na co v době smartphonů vzpomínají nejraději

Operátor Plus u příležitosti třiceti let mobilní telefonie publikoval výsledky průzkumu s názvem „Počátky mobilní telefonie ve vzpomínkách Poláků“. Ptá se v něm lidí napříč generacemi, co jim na starých „hloupých telefonech“, tedy tlačítkových přístrojích bez plnohodnotného operačního systému a běžné možnosti instalovat aplikace, chybí nejvíc. Výsledek je překvapivě jednoznačný: nejde o hru Snake, vyměnitelné kryty ani fyzickou klávesnici. Lidé napříč věkovými skupinami od baby boomers po generaci Z nejčastěji zmiňují výdrž baterie. U mileniálů ji uvedlo 39 % dotázaných, u generace X a generace Z shodně 32 %. Na dalších místech se objevily jednoduché ovládání a spolehlivost.
Průzkum se sice týkal polských uživatelů a operátor v dostupném materiálu neupřesnil počet respondentů ani způsob sběru dat, jeho závěry ale mohou rezonovat i v Česku. Stačí se podívat na to, jaké tlačítkové telefony se u nás stále prodávají a kdo si je kupuje.
Nokia 3310: telefon, který vydržel déle než vztahy
Symbolem celé éry zůstává Nokia 3310. Když ji finský výrobce v září 2000 uvedl na trh, sliboval výdrž až 260 hodin v pohotovostním režimu, tedy téměř jedenáct dní bez nabíječky. Při hovoru měla vydržet až čtyři a půl hodiny.
Pro srovnání, dnešní iPhone 16 Pro Max uvádí až 33 hodin přehrávání videa a Samsung Galaxy S25 Ultra až 31 hodin. Jde o odlišné způsoby měření, takže čísla nelze přímo porovnávat. Přesto dobře ilustrují rozdíl mezi tehdejšími tlačítkovými telefony, které měly především dlouho vydržet, a dnešními smartphony, které zvládají mnohem více úkolů, ale také spotřebovávají více energie.
V Česku se Nokia 3310 stala fenoménem. Už v dubnu 2001 řešili tuzemští operátoři mimořádnou poptávku po mobilních telefonech i jejich dotované ceny. A nejde jen o internetovou nostalgii. Podle vyjádření mluvčího Vodafonu, které v dubnu 2024 citoval server Mobilenet.cz, bylo v české síti stále aktivních přibližně 1 300 původních Nokií 3310.
Každá generace vzpomíná jinak
Průzkum operátora Plus ukazuje, že nostalgie po starých telefonech nemá u všech generací stejnou podobu. Baby boomers a generace X mají silnou vazbu na Nokii, která pro řadu z nich představovala první mobil. V Polsku uvedlo Nokii jako svůj první telefon 44 % respondentů z generace baby boomers. Vzpomínají především na jednoduchost a spolehlivost: telefon fungoval bez složitého nastavování, pravidelných aktualizací nebo starostí s nedostatkem místa v paměti.
Mileniálové představují přechod mezi starým a novým světem mobilních telefonů. Ze všech sledovaných skupin nejčastěji zmiňují výdrž baterie, ale vzpomínají také na SMS zprávy, prozvánění jako způsob komunikace bez nutnosti platit za celý hovor a dobu, kdy mobil nebyl středobodem každodenního života.
Generace Z už má k Nokii slabší vztah a mezi jejími prvními telefony se výrazněji prosazovaly také přístroje značky Samsung. Mladší uživatelé si spojují staré mobily spíše s hrou Snake, tapetami a možnostmi přizpůsobení vzhledu.
Společným jmenovatelem je přesto jednoduchost. Tehdy telefon sloužil především svému majiteli. Dnes je pro mnoho lidí nepostradatelným pracovním nástrojem, zdrojem informací i zábavy, který zároveň neustále vyžaduje pozornost.
V Česku se „hloupé telefony“ pořád prodávají
Přímý český průzkum se stejnými otázkami se nám dohledat nepodařilo. Dostupné informace z trhu ale ukazují, že tlačítkové telefony mají stále své místo. Na Alza.cz najdete samostatnou kategorii těchto zařízení s širokou nabídkou modelů. Společnost HMD zase na českém trhu nabízí telefony Nokia inspirované staršími modely a zdůrazňuje jejich jednoduchost i možnost omezit množství digitálních podnětů.
Mezi příklady telefonů, které se na českém trhu objevují, patří:
- Nokia 3210 4G – vyjímatelná baterie s kapacitou 1 450 mAh a deklarovaná výdrž až 9,8 hodiny hovoru. Uváděná cena se pohybuje kolem 1 839 Kč.
- Nokia 2660 Flip 4G – véčková konstrukce, velká tlačítka a nouzové tlačítko SOS.
- Aligator V650 Senior – telefon české značky s deklarovanou výdrží až osm dní v pohotovostním režimu a funkcí SOS. Uváděná cena začíná přibližně na 1 398 Kč.
Jako hlavní telefon mohou tyto modely vyhovovat lidem, kteří nepotřebují širokou nabídku aplikací, mobilní bankovnictví nebo pokročilou navigaci. Dobře poslouží také jako druhý telefon na chalupu, festival nebo výlet, případně pro děti a seniory, kteří upřednostňují jednoduché ovládání.
Tlačítkové telefony bez plnohodnotného operačního systému se od smartphonů liší především omezenými možnostmi instalace aplikací. Neznamená to ale, že by všechny byly bez připojení k internetu nebo dalších chytrých funkcí. Některé moderní modely podporují například 4G, Bluetooth nebo základní internetové služby.
Nejde o odmítnutí smartphonů, ale o únavu z nich
Dne 9. ledna 2007 představil Steve Jobs první iPhone jako zařízení, které spojuje telefon, iPod a internetový komunikátor. Od té doby se mobil proměnil v centrum každodenního života. Slouží jako platební prostředek, fotoaparát, archiv vzpomínek, pracovní nástroj, navigace i zdroj zábavy. Změnil se také jeho vzhled: fyzická tlačítka postupně ustoupila velkému dotykovému displeji a stále důležitější roli začal hrát software.
Průzkum operátora Plus ale naznačuje, že nostalgie po starých telefonech nemusí znamenat touhu vrátit se do roku 2000. Může být spíše reakcí na to, jak náročné je používání dnešních zařízení. Moderní telefon toho zvládne mnohem víc než jeho předchůdci, zároveň ale vyžaduje pravidelné nabíjení, aktualizace a častou pozornost uživatele.
Lidem tak možná nechybí ani tolik hra Snake jako pocit, že telefon nemuseli neustále nabíjet, kontrolovat a přizpůsobovat novým požadavkům.
Přibližně 1 300 původních Nokií 3310, které podle údajů z roku 2024 stále fungovaly v síti Vodafonu, je zajímavou připomínkou toho, jak dlouho mohou některá zařízení sloužit. Nejde nutně o protest proti moderním technologiím. Spíše o důkaz, že i v době chytrých telefonů má své místo jednoduchost, spolehlivost a dlouhá výdrž baterie.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman