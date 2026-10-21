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Samsung chystá velkou proměnu One UI. Systém by se mohl přejmenovat na Galaxy OS

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Samsung podle dostupných informací chystá jednu z největších změn svého systému za posledních roky. Aktuální prostředí One UI 10 má podle spekulací projít hned několika...
Samsung chystá velkou proměnu One UI. Systém by se mohl přejmenovat na Galaxy OS

Samsung chystá velkou proměnu One UI. Systém by se mohl přejmenovat na Galaxy OS

Zdroj: Gizmochina
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 21.10.2026 16:44

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