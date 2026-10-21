Samsung chystá velkou proměnu One UI. Systém by se mohl přejmenovat na Galaxy OS

Samsung chystá velkou proměnu One UI. Systém by se mohl přejmenovat na Galaxy OSPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Samsung chystá velkou proměnu One UI. Systém by se mohl přejmenovat na Galaxy OSZdroj: Gizmochina
Článek byl publikován 21.10.2026 16:44
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