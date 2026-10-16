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Komplikovaný vztah se synem a pocit viny. Jiří Štěpnička před smrtí přiznal, že nebyl dobrým otcem

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Herec, který celý život opěvoval rodinu jako nejvyšší hodnotu, opakovaně veřejně přiznával, že právě v ní zanechal nejhlubší dluhy.
Komplikovaný vztah se synem a pocit viny. Jiří Štěpnička před smrtí přiznal, že nebyl dobrým otcem

Komplikovaný vztah se synem a pocit viny. Jiří Štěpnička před smrtí přiznal, že nebyl dobrým otcem

Zdroj: Nextfoto
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 16.10.2026 05:47

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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