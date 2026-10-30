Apartmán s výhledem na oceán za 8,2 milionu korun. Alice Bendová se zbavuje jednoho ze svých bytů na Tenerife

Herečka a moderátorka nabízí svůj tenerifský apartmán 3+kk od května letošního roku. Původně za 369 tisíc eur, od října za 339 tisíc, tedy v přepočtu podle kurzu ČNB z 22. října 2026 za přibližně 8,23 milionu korun. Sleva necelých 730 tisíc korun ale neznamená, že by Bendová z Kanárských ostrovů odcházela. Sama uvádí, že bydlí jen pár minut od prodávaného bytu a provozuje v Los Gigantes další tři apartmány na krátkodobý pronájem. Zbavuje se jedné investiční jednotky z širšího portfolia, ne svého tenerifského domova.
Co kupující za 8,2 milionu dostane
Apartmán leží v nejvyšším patře rezidenčního domu v Acantilados de Los Gigantes na jihozápadě Tenerife, asi 39 kilometrů od letiště Tenerife South. Parametry nabídky vypadají takto:
- Dispozice: 3+kk, obývák s kuchyní, 2 ložnice, 2 koupelny, komora
- Obytná plocha: 73 m²
- Terasa: 30 m² s panoramatickým výhledem na oceán
- Příslušenství: samostatná garáž přímo pod bytem, klimatizace v každé místnosti
Třicetimetrová terasa s výhledem na Atlantik je to, co z jinak standardní dispozice dělá prémiovou nabídku. Kdo někdy stál na útesech Los Gigantes, šestisetmetrových čedičových stěnách padajících do moře, ví, o jaký výhled jde.
Cena na trhu: ani výprodej, ani přestřelení
Čísla mluví jasně. Při 73 metrech obytné plochy vychází cena na zhruba 4 644 eur za metr čtvereční. Podle cenového reportu portálu Idealista byl průměr v Acantilados de Los Gigantes v září 2026 přesně 4 578 eur za metr čtvereční. Apartmán Bendové tedy sedí téměř přesně na lokální průměr, jen o necelých 70 eur nad ním.
V aktuálních nabídkách v téže lokalitě najdete menší penthouse s jednou ložnicí za 235 tisíc eur, prostornější 130metrový byt s velkou terasou za 460 tisíc nebo rohovou jednotku za 630 tisíc. Prodávaný apartmán se řadí do středu prémiovějšího pásma. Žádný dumping, žádná nadsazená cenovka.
Za pozornost stojí i kontext samotné slevy. Třicet tisíc eur dolů po pěti měsících na trhu je osmiprocentní korekce, která v jihozápadní části Tenerife, kde zahraniční kupci podle Colegio de Registradores tvoří přes 23 % všech nákupů bydlení, signalizuje spíš pragmatický přístup k prodeji než tíseň.
Pražské srovnání: jiná liga, stejná cenovka
Tady se láme celý pohled na nabídku. Podle zářijového Deloitte Real Indexu byla průměrná realizovaná cena prodaných bytů v Praze 153 100 korun za metr čtvereční. Za 73 metrů čtverečních by Pražan zaplatil přibližně 11,2 milionu korun. Tenerifský byt Bendové je při stejné ploše o tři miliony levnější, a navíc má třicetimetrovou terasu s oceánem místo výhledu na protější panelák.
Redakce VIPŽivot zaznamenala, že průměrná plocha prodaného bytu v Praze přitom činila v prvním pololetí 2026 jen 59,4 metru čtverečního. Apartmán v Los Gigantes je tedy nejen levnější na metr, ale i prostornější než typická pražská transakce.
Znamená to, že si ho může dovolit běžná česká rodina? Spíš ne. Praha patří podle Deloitte Property Indexu k nejméně dostupným městům v Evropě; na standardní nový byt potřebuje domácnost 16,9 hrubého ročního platu. Osm milionů za zahraniční apartmán cílí na vyšší střední segment, na investory a lidi, kteří mají vyřešené bydlení doma.
Na co musí český kupec myslet
Kdo by o koupi uvažoval vážně, měl by počítat s náklady nad rámec samotné cenovky:
- Daň z převodu (ITP): na Kanárských ostrovech obecně 6,5 % z kupní ceny, tedy zhruba 22 tisíc eur. Podává se přes formulář modelo 600.
- Komunitní poplatky: u srovnatelných jednotek v lokalitě se pohybují kolem 62 eur měsíčně.
- Daň z příjmu při pronájmu: pro nerezidenty z EU činí 19 %, přiznání se podává kvartálně přes formulář 210 španělské daňové správy. Odečíst lze přímo související náklady.
- Právní rámec: jako občan EU má český kupující stejná práva jako Španěl; pro hypotéku od španělské banky bude potřebovat místní daňové číslo (NIE).
Bendová u jiného, menšího apartmánu v Los Gigantes v roce 2023 uváděla krátkodobý pronájem za 129 eur za noc při vytíženosti kolem 25 dnů v měsíci. Jako investiční model to funguje, ale výkon konkrétní jednotky závisí na licenci a kvalitě správy.
Proč zrovna tento byt
Důvod prodeje Bendová veřejně nevysvětlila. Původní kupní cenu ani datum pořízení nezveřejnila, takže kalkulovat její zisk nebo ztrátu nelze. Jisté je, že nejde o rozchod s Tenerife; zbývající tři apartmány dál pronajímá a na ostrově žije. Prodávaná jednotka je investiční položka v portfoliu, ne domov.
Nabídku komunikuje přes svůj Instagram. Zájemci by měli být obezřetní; sama v minulosti upozorňovala na podvodníky, kteří zneužívají její jméno. Jediný ověřený kontakt, který veřejně uvedla, je e-mailová adresa veselaalice@seznam.cz.
Oceánský výhled za 8,2 milionu korun dnes na Tenerife není exotický výprodej. Je to cenovka, za kterou byste v Praze dostali menší byt bez terasy a bez moře. Jen s jiným typem rizika, a s podstatně lepším počasím.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Daniela Linhartová