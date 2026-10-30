Osm let uváděl Receptář, teď dostal padáka. Oldřich Navrátil popsal drsný vyhazov z Primy: „Kopli mě do p*dele!"

16. září se na platformách Rádia O 106 objevil nový díl podcastu NADCAST. Hostem byl čtyřiasedmdesátiletý herec, který v rozhovoru vzpomínal, jak ho do Receptáře kdysi doporučil zesnulý Václav Postránecký. Vyprávěl o natáčení, o chalupě, o česneku a slivovici. A pak přišla věta, kterou během pár týdnů přetiskla půlka českého internetu: „Tak jsem to dělal osm let. No, až teď mě kopli do p*dele.“ Navrátil sám ale víc nerozvedl, žádné jméno, žádný důvod, žádná stížnost. Jen ostrý úder v jedné větě.
Osm let a týden
Navrátil nastoupil do Receptáře 14. října 2018. Převzal štafetu po Postráneckém, který musel kvůli zdravotním problémům skončit a sám si přál, aby ho nahradil právě kolega z branže. Prima tehdy hledala civilního průvodce, ne řemeslného experta, a Navrátil se do role hodil. Sám o sobě říkal, že je „spíše zahrádkář než kutil“. Přestavěl starý mlýn na chalupu, pálil slivovici, pěstoval česnek. Přesně ten typ souseda, kterému věříte radu přes plot.
K říjnu 2026 to dělá osm let a zhruba týden. Přesné datum posledního dílu s Navrátilem se nám nepodařilo veřejně dohledat, ještě 23. října oficiální profil pořadu na prima+ uváděl Navrátila jako stávajícího moderátora. Sekundární média přitom už psala o hotové výměně.
Kdo přichází místo něj
Podle dostupných informací Navrátila nahradí dvojice Josef Libický a Lenka Eywa Večerková. A právě tady se příběh posouvá od personální výměny k dramaturgickému rozhodnutí.
Libický není pro diváky Primy neznámý. Na stanici má vlastní formát Libovky Pepy Libického, zaměřený na rekonstrukce, stavební technologie a renovace. Eywa zase přišla s pořadem Zahradnice po ruce, kde propaguje přírodní, jedlou a bezchemickou zahradu, včetně pěstování na balkoně v paneláku.
Oproti Navrátilovi, který byl sympatickým průvodcem bez úzké specializace, nová dvojice pokrývá dvě konkrétní oblasti:
- Libický – dům, stavba, materiály, realizace
- Eywa – zahrada, soběstačnost, permakultura, udržitelné pěstování
Programová ředitelka Primy Alex Ruzek už v dubnu 2024 otevřeně mluvila o tom, že stanice posiluje hobby schéma právě tématy větších renovačních projektů a přírodního pěstování. Tandem Libický–Eywa tuto strategii doslova ztělesňuje.
Proč zrovna teď, a proč tak ostře
Oficiální důvod výměny Prima nezveřejnila. Pro pokles sledovanosti neexistuje veřejný podklad, naopak v roce 2025 Ruzek uváděla, že k nedělním hobby pořadům usedá týdně přes 600 tisíc diváků. Receptář sám o sobě patří k nejdéle vysílaným hobby formátům v Česku: první díl běžel 9. září 2001, k dvacátému výročí měl za sebou 811 premiérových epizod a rekordní sledovanost 581 tisíc diváků z března 2020.
Pro osobní konflikt mezi Navrátilem a vedením stanice rovněž chybí jakýkoli doložitelný podklad. Aha sice rámovalo odchod slovy „ze dne na den“, ale bez konkrétní citace, která by náhlost potvrdila. Navrátil sám v podcastu nepopisuje průběh ani míru předchozího varování.
Podle nás jde spíš o dramaturgický posun než o skandál. Prima postupně přepíná hobby bloky od hereckých „průvodcovských“ tváří k odborným osobnostem, které samy realizují to, o čem mluví. Navrátil byl chatař s humorem. Libický staví domy. Eywa zakládá zahrady. Rozdíl je zřejmý.
Co dělá Navrátil dál
Konec v Receptáři neznamená konec na obrazovce ani na jevišti. Jak si Redakce VIPŽivot všimla, Prima ho letos připomínala v souvislosti se seriály Polabí a ZOO Nové začátky. V divadle je vytížený: ve Studiu DVA hraje v inscenacích Harold a Maude, Chlapi sobě nebo Manželství v kostce, v Ypsilonce ho diváci uvidí ve Škaredé středě, Proměně nebo Prázdninových iluzích.
Čtyřiasedmdesátiletý herec zkrátka bez práce nezůstane. Jen už v neděli odpoledne nebude radit, jak správně zasadit česnek.
Jedna ostrá věta v podcastu, žádné oficiální vysvětlení, tichá výměna na webu. Tak vypadá konec osmileté éry v nejdéle běžícím hobby pořadu české televize. Navrátil dostal kopanec, a Prima dostala dva experty.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Ema Richterová